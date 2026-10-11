Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Херсонская область осталась без света из-за нарушения в энергосистеме
Херсонская область осталась без электричества в результате технологического нарушения в энергосистеме региона.
Херсонская область осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения в энергосистеме, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Херсонэнерго».
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному числу абонентов», – заявили в компании.
Ранее сотни поселков Херсонской области остались без света из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.
Энергоснабжение во Владимире, локально нарушенное после атаки беспилотника, восстановлено на 80%.