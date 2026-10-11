Трамп призвал сменить Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

«Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

«Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идёт и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.