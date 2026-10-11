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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    11 октября 2026, 09:46 • Новости дня

    Дмитриев призвал компанию Маска построить тоннель между Россией и США

    Глава РФПИ Дмитриев призвал Маска построить тоннель между Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил компании Илона Маска The Boring Company начать строительство тоннеля, который соединит Россию и США.

    «Пришло время для The Boring Company начать строить тоннель Путина-Трампа, который объединит Россию и США, Евразию и Америки», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

    В своем сообщении глава РФПИ также разместил примерную схему того, как мог бы проходить тоннель под Беринговым проливом.

    В октябре 2025 года Дмитриев заявлял о возможности строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий Boring Company. Тогда он отмечал, что проект потребует до 8 млрд долларов и может быть реализован менее чем за восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о проектировании тоннеля через Берингов пролив.

    Также Дмитриев анонсировал подписание соответствующего соглашения.

    В прошлом году ученые рассказали о привлечении экологов к проекту тоннеля между Россией и США.

    10 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.

    «Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.

    Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.

    В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

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    10 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу

    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива вступило в силу

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили в Кабмине.

    Решение вступает в силу в субботу, 10 октября, и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива. Российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами, следует из сообщения правительства.

    «Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», – отметил вице-премьер Александр Новак.

    В пятницу Новак заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизелем.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных
    Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что возможный запрет на поставки российского урана окажет гораздо более сильный негативный эффект по сравнению с санкциями против нефтепродуктов.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных. По егословам, возможный запрет на экспорт российского урана вызовет сильные негативные последствия, так как этот рынок крайне монополизирован и чувствителен к ценам, передает «Интерфакс».

    «Если мы говорим об отрицательном влиянии отсутствия поставок дизеля и нефтепродуктов или нефти из России в США, то представляете, какой был бы отрицательный эффект от такого запрета поставок урана – рынок, который гораздо более монополизирован и более чувствителен в ценовом отношении и имеет просто фундаментальное значение не только для экономики, но и для безопасности атомной промышленности», – заявил Лихачев.

    По его словам, Россия настроена на дальнейшее развитие позитивного диалога с учетом указанных параметров рынка.

    В мае 2024 года США ввели ограничения на импорт урана из России, а с 2028 года начнет действовать полный запрет. В ответ в ноябре российское правительство временно ограничило экспорт обогащенного урана в США. Кроме того, с мая 2026 года запрет на импорт урана из России ввела Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для самих США.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок. Сам Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

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    11 октября 2026, 01:05 • Новости дня
    Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа

    Маск скептически высказался о Зеленском после слов Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию, которую описал президент США Дональд Трамп, говоря о призыве Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским НПЗ.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – написал Маск в соцсети Х в комментарии к видео Белого дома, на котором Трамп описывает ситуацию в рамках украинского конфликта.

    «Мы сказали Зеленскому: «Ты можешь делать с Россией что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это мировая проблема». И что он делает? Он идет и бьет по дизельному топливу. Ему чертовски лучше остановиться», – говорит в ролике Трамп.

    Ранее в субботу Трамп призвал сменить Зеленского, отметив его недоговороспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией

    FT: Делегации США и Украины прервали переговоры из-за сделки Трампа по дизелю

    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций Украины и США закончились досрочно после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива, сообщает газета «Financial Times».

    Встреча украинской команды с представителями американского лидера сорвалась из-за неожиданного заявления о достижении договоренности с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Financial Times».

    «Но эта встреча была сорвана, когда украинская команда была застигнута врасплох заявлением Трампа, что он заключил сделку с Владимиром Путиным по поставке дизельного топлива», – заявили источники издания.

    Собеседники газеты добавили, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер допустили прекращение передачи разведывательных данных Киеву. По их словам, это произойдет, если Украина откажется прислушаться к предупреждениям Вашингтона о необходимости остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В пятницу Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого американский лидер сообщил о сделке по дизельному топливу, отметив, что Соединенные Штаты очень в нем нуждаются. Ранее президент России подчеркивал, что Москва начала наносить ответные удары по важным для украинской экономики объектам именно из-за попыток ВСУ атаковать российские НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

    Президент США пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

    Соединенные Штаты пригрозили лишить Киев разведывательных данных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    10 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Переговоры Украины и США в Майами закончились досрочно

    Переговоры Украины и США в Майами закончились досрочно и без продолжений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры делегаций США и Украины в Майами завершились раньше запланированного срока, сообщил журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

    Переговоры делегаций США и Украины в Майами завершились досрочно, и второго дня встреч не будет, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети журналиста Kyiv Post Алекса Рауфоглу.

    «Переговоры в Майами закончились раньше, чем планировались. Второго дня не будет», – написал журналист на своей странице в соцсети.

    В сентябре США активизировали посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для обсуждения путей завершения кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер представили американскому лидеру план для встречи с делегацией Украины. В тот же день сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили новые идеи для завершения украинского конфликта.

    В четверг Белый дом официально подтвердил факт будущей встречи Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией.

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    10 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лантратова: Команда Мелании Трамп готова помочь жителям Алешек

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Мелании Трамп выразила готовность оказать помощь жителям Алешек, оставшимся без снабжения продовольствием, водой и медикаментами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с американской стороной обсуждаются доставка гуманитарных грузов и эвакуация нуждающихся в срочной помощи.

    «По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу. Сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи», – сообщила Лантратова.

    Причиной гуманитарного кризиса омбудсмен назвала блокаду, созданную ВСУ. Она пояснила, что украинские дроны над дорогами и дистанционно установленные мины на трассах и тропинках препятствуют доставке помощи. Среди отрезанных от снабжения жителей – пожилые люди, женщины и дети.

    «Все, что сегодня попадает в Алешки, люди приносят в руках или везут на велосипедах, рискуя жизнью», – подчеркнула уполномоченный. По имеющимся у Лантратовой сведениям, последняя волонтерская колонна автомобилей с надписями «Люди» была уничтожена ударами ВСУ.

    Омбудсмен призвала прекратить атаки и минирование путей снабжения города. По ее словам, это позволит доставить необходимые грузы и эвакуировать тех, кому требуется срочная помощь. «Мы будем помогать всем жителям вне зависимости от политических убеждений. Для нас высший приоритет – человек, и ценность каждой человеческой жизни безусловна», – заявила Лантратова.

    Она заверила, что российская сторона сделает все возможное для спасения мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва и Вашингтон договорились о контактах между Лантратовой и Меланией Трамп.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник допустил пользу «женской дипломатии» для спасения жителей Алешек.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг города.

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    10 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер запланировали визит в Москву в ближайшие две недели

    ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в столицу России в течение ближайших двух недель.

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    «Такая вероятность действительно есть. Детали будут согласованы», – сообщил собеседник агентства.

    Накануне президенты России и США провели телефонный разговор, обсудив поставки дизельного топлива. По словам вице-премьера Александра Новака, Москва досрочно приступает к снятию ограничений на экспорт дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    В пятницу Трамп  заявил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности о возобновлении импорта.

    Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для США

    Глава Росатома Лихачев заявил о системном вреде антироссийских санкций для США

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции начинают системно вредить таким крупным игрокам, как США, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» прокомментировал итоги беседы лидеров двух стран, в ходе которой затрагивалась тема поставок нефтепродуктов на мировой и американский рынки. По его словам, ограничения начинают системно вредить крупным игрокам, передает РИА «Новости».

    «Исподволь это показывает экономическую суть санкций, что они уже до такой степени дошли, что начинают просто системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки», – сказал Лихачев.

    Кроме того, он отметил огромную эффективность общения президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Потенциал контакта двух лидеров может быть самым мощным ресурсом на планете в наши дни, добавил генеральный директор госкорпорации.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек приближение выборов на Украине

    Дмитриев оценил комментарий Маска и предрек выборы на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Комментарий предпринимателя Илона Маска по ситуации с украинским конфликтом указывает на слом прежней парадигмы оценок киевского режима, что позволяет предположить приближение выборов на Украине, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Переломный момент», – подписал он репост комментария Маска в соцсети Х.

    Еще один пост Дмитриев сделал с репликой американского лидера Дональда Трампа о том, что главе киевского режима надо бы провести выборы.

    «Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войну и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп в ролике аккаунта Rapid Response47.

    К этому ролику Дмитриев написал: «Украинские выборы приближаются», а также добавил смайл в виде белого голубя с зеленой ветвью в клюве.

    Ранее Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Политик Мема назвал «актом щедрости» со стороны России экспорт дизеля

    Политик Мема назвал «актом щедрости» экспорт дизеля Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Сделка между США и Россией по топливу – это хорошая новость для мира и глобальных рынков, считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, даже если киевский режим против.

    Мема отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России и крайне разочарован сделкой США и России, называя её подарком Москве.

    «Зеленский хочет продолжать атаки на нефтяные объекты, несмотря на просьбу президента Трампа воздержаться от этого. Такие решения Зеленского подрывают доверие со стороны администрации США, которая активно работает над завершением этого конфликта», – подчеркивает финский политик в комментарии в соцсети Х.

    Мема допускает, что в Китае между президентом Трампом и Путиным может состояться встреча, потому что миру нужны хорошие отношения между США и Россией.

    «Президент Путин совершил невероятный акт щедрости по отношению к миру, чтобы стабилизировать цены на нефть на глобальном рынке», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США. Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики президента США.

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    11 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому следует провести выборы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп поделился с журналистами размышлениями по дороге в Белый дом из Теннесси и заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому все же стоило бы провести выборы в стране.

    «Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войну и заключить сделку множество раз», – сказал Трамп на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, ролик размещен в аккаунте Rapid Response47 соцсети Х.

    Там же американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Илон Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа, отметив, что глава киевского режима перешел границы.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

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