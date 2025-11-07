Ученый рассказал о привлечении экологов к проекту тоннеля между США и Россией

Эксперт Разбегин рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией

Tекст: Вера Басилая

По словам Разбегина, особое внимание при проектировании потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской уделяется воздействию на окружающую среду, передает РИА «Новости».

Автор проекта Виктор Разбегин рассказал, что в координационный комитет с самого начала работы были включены ведущие климатологи и экологи. По его словам, изучение влияния будущего тоннеля и особенно железнодорожной магистрали на природу региона крайне важно из-за высокой уязвимости арктической экосистемы.

Разбегин отметил, что критически важно учесть два ключевых экологических аспекта. Первый – не допускать избыточного дополнительного растепления вечной мерзлоты, применяя для этого мощные теплоизолирующие фундаменты для всех сооружений и зданий. Второй фактор – минимизация протяженности дорог, подъездов и других технических объектов, чтобы максимально сохранить естественный растительный слой.

В проекте, как ранее сообщал Разбегин, предусмотрены только железнодорожные пути, поскольку железная дорога локализует влияние на природу. Ученый также подчеркнул необходимость учитывать современные климатические тенденции, такие как потепление и уменьшение слоя вечной мерзлоты в прибрежных районах, отмечая при этом, что существенных перемен в природе не произошло, а технические возможности значительно расширились.

Работа по исследованию технических решений для тоннеля продолжается с 1990-х годов. Самым перспективным вариантом является схема из двух железнодорожных транспортных и одного сервисного тоннеля, соединенных сбойками. Строительство конструкции предполагает деление тоннеля на три части между двумя островами в проливе, самая короткая из которых – 4,5 км, а две длинные части сопоставимы по протяженности с Евротоннелем. Общая длина тоннеля может достигнуть от 98 до 112 километров.

Разбегин заявил, что железнодорожный тоннель между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. км пути и инвестиций в десятки миллиардов долларов.

Проект подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве.