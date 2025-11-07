11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.0 комментариев
Ученый рассказал о привлечении экологов к проекту тоннеля между США и Россией
Эксперт Разбегин рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией
В проекте тоннеля между Чукоткой и Аляской одной из главных задач важно учесть минимизацию воздействия на хрупкую северную природу за счет особых инженерных решений, заявил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.
По словам Разбегина, особое внимание при проектировании потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской уделяется воздействию на окружающую среду, передает РИА «Новости».
Автор проекта Виктор Разбегин рассказал, что в координационный комитет с самого начала работы были включены ведущие климатологи и экологи. По его словам, изучение влияния будущего тоннеля и особенно железнодорожной магистрали на природу региона крайне важно из-за высокой уязвимости арктической экосистемы.
Разбегин отметил, что критически важно учесть два ключевых экологических аспекта. Первый – не допускать избыточного дополнительного растепления вечной мерзлоты, применяя для этого мощные теплоизолирующие фундаменты для всех сооружений и зданий. Второй фактор – минимизация протяженности дорог, подъездов и других технических объектов, чтобы максимально сохранить естественный растительный слой.
В проекте, как ранее сообщал Разбегин, предусмотрены только железнодорожные пути, поскольку железная дорога локализует влияние на природу. Ученый также подчеркнул необходимость учитывать современные климатические тенденции, такие как потепление и уменьшение слоя вечной мерзлоты в прибрежных районах, отмечая при этом, что существенных перемен в природе не произошло, а технические возможности значительно расширились.
Работа по исследованию технических решений для тоннеля продолжается с 1990-х годов. Самым перспективным вариантом является схема из двух железнодорожных транспортных и одного сервисного тоннеля, соединенных сбойками. Строительство конструкции предполагает деление тоннеля на три части между двумя островами в проливе, самая короткая из которых – 4,5 км, а две длинные части сопоставимы по протяженности с Евротоннелем. Общая длина тоннеля может достигнуть от 98 до 112 километров.
Разбегин заявил, что железнодорожный тоннель между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. км пути и инвестиций в десятки миллиардов долларов.
Проект подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве.