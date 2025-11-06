Эксперт Разбегин рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США

Разбегин заявил о необходимости 6 тыс. км путей для тоннеля между Россией и США

Tекст: Вера Басилая

Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. километров железнодорожного полотна для соединения железных дорог России и США, передает РИА «Новости».

Разбегин отметил, что нужно проложить порядка 4 тыс. километров дороги у нас и около 2 тыс. км на Аляске.

«И это еще 35-40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры», – заявил ученый.

Ученый отметил, что проект тоннеля включает только железнодорожные пути, поскольку поезда считаются наиболее эффективным видом транспорта для таких маршрутов. По мнению Разбегина, тоннель может стать крупной транспортно-логистической магистралью, объединяющей практически все железные дороги мира в единую сеть.

Проработка технических решений по строительству подобного тоннеля ведется уже c 1990-х. Перспективная схема предполагает устройство двух железнодорожных и одного сервисного тоннеля, соединенных сбойками для обслуживания.

Особенностью будущей конструкции станет ее разделение на три части, с учетом расположения двух островов в Беринговом проливе. Короткая часть тоннеля между островами составит 4,5 км, а две остальные по длине будут сопоставимы с Евротоннелем между Францией и Британией. Общая длина подводной части может быть от 98 до 112 км.

Ранее Разбегин заявил, что проект подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве.

Длина тоннеля через Берингов пролив в зависимости от проекта может достичь 112 км с учетом использования двух островов.

Президент США Дональд Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какова транспортная и экономическая востребованность этого проекта и кто заинтересован в его реализации.