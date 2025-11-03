С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.3 комментария
Автор проекта назвал длину тоннеля через Берингов пролив
Длина тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской в зависимости от проекта может достичь 112 километров, с учетом использования двух островов, рассказал автор проекта, ученый Виктор Разбегин.
По его словам, наименьшая ширина Берингова пролива между Чукоткой и Аляской равна 83 километрам, однако с учетом выходов и проектного маршрута тоннель будет длиннее, передает РИА «Новости». Разбегин пояснил: «Минимальная ширина пролива в этом месте – порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова – остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства...» По его словам, трасса тоннеля, проходящая через острова, занимает по разным проектам от 98 до 112 километров.
Работа над технико-экономическими вариантами тоннеля между Чукоткой и Аляской продолжается с 1990-х годов. Самой перспективной называют конструкцию из двух транспортных тоннелей и отдельного сервисного тоннеля с промежуточными соединениями. Разбегин также отметил, что в будущем сооружение может состоять из трех частей: короткой секции длиной 4,5 километра между островами и двух крупных секций, каждая из которых сопоставима с евротоннелем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии встречи лидеров России и США были обновлены материалы по проекту тоннеля между Россией и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской. Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.