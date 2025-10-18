  • Новость часаНад тремя регионами России сбили шесть украинских БПЛА
    Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
    Медведев: Бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома
    Призывавшего к беспорядкам основателя ресурса «Утро Дагестана» нашли убитым в Турции
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским
    Орбан: Будапешт – единственная точка в ЕC, где возможен прогресс по Украине
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    Washington Post приписала Дмитриеву чужие слова
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    10 комментариев
    18 октября 2025, 20:10 • Политика

    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс

    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дональд Трамп заинтересовался идеей строительства тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом. О возможности реализации такого проекта заявил глава РФПИ, помощник президента России Кирилл Дмитриев. Какова транспортная и экономическая востребованность этого тоннеля, кто заинтересован в его строительстве и будет ли этот одновременно подземный и подводный маршрут из России в США в итоге проложен?

    Президент США Дональд Трамп назвал весьма интересной идею строительства тоннеля между Россией и США. Так он отреагировал на предложение главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о возможности проложить транспортный маршрут под Беринговым проливом. «Я слышал об этом, это интересно. Нам нужно подумать об этом», – заявил Трамп.

    Президент США упомянул о недавно построенной на Аляске «прекрасной дороге, которая ведет к большому количеству полезных ископаемых».

    По словам Дмитриева, строительство тоннеля может занять менее восьми лет и станет примером применения современных технологий. «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Он напомнил о планах построить мост Кеннеди-Хрущева между Россией и Аляской. По его словам, современные технологии позволяют соединить Евразию и Америку тоннелем Путина-Трампа всего за восемь млрд долларов «преимущественно за счет внешних инвесторов».

    Ширина Берингова пролива в самом узком месте составляет 82 километра. Небольшие острова Диомида, один из которых принадлежит России, а другой США, расположены посередине пролива, всего в четырех км друг от друга.

    По мнению Дмитриева, строительством тоннеля могла бы заняться компания Boring Company американского предпринимателя Илона Маска. Финансист написал Маску в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что РФПИ уже построил первый в мире железнодорожный российско-китайский мост, но сейчас «пришло время сделать еще больше и впервые соединить континенты».

    О проектах сухопутной связи через Берингов пролив начали говорить в конце XIX века. Первым губернатор штата Колорадо Уильям Гилпин придумал концепцию «Космополитической железной дороги». Франко-американский консорциум также предлагал российскому императору Николаю II свой проект, который не состоялся. Позже различные инженерные проекты появлялись в XX веке, но тоже не получили воплощения.

    В современной России разговоры на эту тему возобновились в 2007 году в рамках обсуждения проекта ICL – World Link – межконтинентального транспортного коридора Евразия – Америка с целью транспортировки нефти, природного газа и перевозки пассажиров между Россией и Соединенными Штатами. Проект был задуман как железнодорожная линия протяженностью шесть тыс. км, соединяющая Сибирь и Аляску.

    Как писала тогда газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2007 г. правительство России одобрило стратегию развития железных дорог страны на период до 2030 года. Частью плана являлось строительство магистралей, являющихся основными элементами транспортной системы ICL-World Link: Беркакит – Томмот – Якутск, Нижний Бетях (Якутия) – Мома – Магадан, материковая часть России – остров Сахалин с тоннелем под Татарским проливом. Для энергетической обеспеченности магистрали планировалось построить ряд тепловых и приливных электростанций.

    В 2013 году Китай предложил свой вариант трансконтинентальной железнодорожной магистрали «Евразия–Америка» с включением подводного перехода через Берингов пролив.

    Пекин планировал высокоскоростную железнодорожную линию протяженностью около 13 тыс. км, которая соединила бы материковый Китай через Сибирь с Аляской. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 200 млрд долларов,

    напоминает сайт Российской академии наук.

    С учетом технологического прогресса последних десятилетий, эксперты считают проект технически осуществимым, однако для строительства тоннеля потребуется развить социальную, энергетическую и транспортную инфраструктуру на территориях обеих стран. По словам директора консалтинговой компании «S+консалтинг» Ильи Грязнова, без такой инфраструктуры тоннель просто не сможет функционировать. В России, к примеру, потребуется проложить около четырех тысяч километров железнодорожных путей от Якутска.

    Экономист напомнил о ранее предложенных технических решениях прохода под Беринговым проливом, среди которых были три параллельных тоннеля длиной сто километров для железнодорожного, автомобильного и инженерного сообщения. Сроки реализации таких проектов оценивались в двенадцать-пятнадцать лет, а стоимость – в 35 млрд долларов.

    Столь растянутое время строительства специалистами объясняется сложными геологическими условиями, в частности вечной мерзлотой, на которой весьма сложно что-то строить. Кроме того, затягивать стройку будут и сильные морозы – продолжительность зимнего сезона в этих краях составляет семь месяцев, 120-140 дней в году здесь идет снег, а сила ветра при сильных морозах может достигать 40-50 метров в секунду.

    «Глубина в Беринговом проливе сопоставима с условиями Ла-Манша. Современные инженерные технологии позволяют реализовать проект», – указал Грязнов. По его мнению, проект не будет конкурировать с Северным морским путем (СМП), а, напротив, способен стать драйвером территориального развития и укрепления связей России с американским континентом.

    «Связать два берега – это хорошо. Но нужно, чтобы две эти точки имели продолжение по ту и другую сторону. С позиции целесообразности этого проекта, больше всего вопросов в том, как подъезжать к этому тоннелю. С нашей стороны местность непростая и практически отсутствует инфраструктура», – отмечает полярник Виктор Боярский, директор музея Арктики и Антарктики, кандидат физико-математических наук. При этом он отмечает, что для транспортного соединения континентов нужен именно тоннель. «Возведение моста практически нерально в силу климатических условий, большой глубины, течений и навалов льда», – поясняет полярник.

    По мнению собеседника, говорить сейчас даже о приблизительной стоимости проекта невозможно. «Нужно просчитать, что он даст, будут ли увеличены возможности товарооборота. Может быть, достаточно будет по-прежнему обходиться морским транспортом без строительства такого тоннеля. Вот двухпутный железнодорожный тоннель под Ла-Маншем (Евротоннель), соединяющий континентальную Европу с островом Великобритания, востребован в ту и в другую сторону и работает прекрасно», – добавил Боярский.

    В реализации проекта могут быть заинтересованы прежде всего Россия и США, полагает полярник, потому что на Чукотке разведаны большие запасы меди и золота. «Для КНР строительство такого тоннеля принципиально ничего не поменяет. Пекин мог бы быть заинтересован в этом проекте, если бы у него был прямой доступ к этой точке, минуя территорию России. Сейчас Китай настроен максимально использовать СМП, что он уже начал делать. Это более перспективная и реальная конструкция для КНР», – полагает Боярский.

    Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ полагает, что предложение главы РФПИ Дмитриева носит в большей степени политический характер.

    «Все упирается в то, что перевозить по этому тоннелю.

    Местное население небольшое, поэтому как туристический аттракцион это вряд ли будет работать. Перевозка грузов более выгодна морским путем, да и нет такого количества производств по отношению друг к другу, требующих масштабного железнодорожного движения, как между Францией и Великобританией под проливом Ла-Манш», – считает он.

    «Дмитриев отвечает за позитивный трек в отношении с американцами. Не только же историю про поставки «Томагавков» обсуждать. Ранее он рассказывал про возможный приход американцев в российские арктические проекты, был разговор про ледоколы, которые Россия могла бы использовать совместно с США, про Севморпуть», – напомнил Митрахович.

    По его мнению, данное предложение – это новый сигнал для США «заняться потенциально чем-то более полезным», чем поставки вооружений Украине. «Главное – поменять направленность диалога от негатива к позитиву. Сейчас бесполезно говорить о конкретном экономическом плане, но с помощью таких обсуждений меняется отношение американского общества к восприятию России как потенциального партнера. И это уже плюс», – подчеркнул спикер.

    С ним согласен и Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. «Применительно к российской стороне это жест доброй воли, попытка, как говорили в свое время в Европе, навести мосты. Встреча двух президентов в Анкоридже создала впечатление, что сегодня нужно вновь поставить вопрос о российско-американском сближении, но на более прочной основе. Пускай этот тоннель будет символом новой эпохи российско-американских отношений», – поясняет он.

    Политолог напомнил, что важным символом российско-американского сближения остается стыковка в июле 1975 года советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». «Сегодня у нас нет другого символа России и Америки, а в строительство тоннеля можно вложить такого рода символические значения», – подытожил спикер.

