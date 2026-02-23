Путин заявил о прямом отношении семей погибших военных к 23 Февраля

Путин: Семьи погибших военных имеют прямое отношение к 23 Февраля

Tекст: Валерия Городецкая

Во время встречи с родственниками погибших военных Путин подчеркнул, что специально выбрал 23 февраля для этой встречи, передает РИА «Новости».

«Вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню – 23 Февраля», – сказал он.

Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев. Он пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев. Президент также подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.