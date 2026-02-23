23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.15 комментариев
Путин заявил о прямом отношении семей погибших военных к 23 Февраля
Президент России Владимир Путин заявил, что семьи военнослужащих, героически погибших при исполнении служебного долга, всегда будут иметь прямое отношение ко Дню защитника Отечества.
Во время встречи с родственниками погибших военных Путин подчеркнул, что специально выбрал 23 февраля для этой встречи, передает РИА «Новости».
«Вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню – 23 Февраля», – сказал он.
Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев. Он пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев. Президент также подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.