Путин: Родина всегда будет рядом с вдовами своих героев-защитников

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами погибших российских спецназовцев пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев, передает ТАСС.

«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», – заявил Путин.

Путин заявил, что власти продолжат уделять постоянное внимание поддержке вдов и детей военнослужащих, погибших при исполнении долга. Он отметил, что будет и дальше требовать от всех уровней власти – муниципального, регионального, федерального – не ослаблять эту работу.

«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас. И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей», – заявил в ходе встречи Путин.

«Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей уровней, всех уровней власти: и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных, постоянно уделять внимание этим вопросам. И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме», – добавил президент России.

В мероприятии, прошедшем в День защитника Отечества, принял участие начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, сообщает корреспондент РИА «Новости». Встреча прошла в Кремле в атмосфере доверительного диалога.

Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, погибших при исполнении служебного долга.

В понедельник президент поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

Владимир Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.