    Чем грозит Мексике убийство наркобарона
    Эксперт указал на связь беспорядков в Мексике с США
    Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Нацбанк Украины выпустил новую банкноту с бандеровским лозунгом
    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    23 февраля 2026, 17:19 • Новости дня

    Путин: Родина всегда будет рядом с вдовами своих героев-защитников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле заверил вдов погибших спецназовцев, что Родина всегда будет рядом с их семьями.

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами погибших российских спецназовцев пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев, передает ТАСС.

    «К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», – заявил Путин.

    Путин заявил, что власти продолжат уделять постоянное внимание поддержке вдов и детей военнослужащих, погибших при исполнении долга. Он отметил, что будет и дальше требовать от всех уровней власти – муниципального, регионального, федерального – не ослаблять эту работу.

    «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас. И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей», – заявил в ходе встречи Путин.

    «Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей уровней, всех уровней власти: и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных, постоянно уделять внимание этим вопросам. И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме», – добавил президент России.

    В мероприятии, прошедшем в День защитника Отечества, принял участие начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, сообщает корреспондент РИА «Новости». Встреча прошла в Кремле в атмосфере доверительного диалога.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, погибших при исполнении служебного долга.

    В понедельник президент поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Владимир Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

    Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    23 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Переселенцы с Украины объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Tекст: Вера Басилая

    23 Февраля вызывает опасения у Владимира Зеленского, поскольку она ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа, заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

    Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед 23 Февраля, так как этот день олицетворяет единство и непобедимость русской армии и народа, передает РИА «Новости».

    По его словам, День защитника Отечества имеет особое значение для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну.

    Бондаренко считает, что нынешние киевские власти опасаются даты 23 Февраля как символа национального сплочения.

    Также, по словам Бондаренко, 23 Февраля для жителей Крыма стало двойным праздником, поскольку именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения. Это ополчение обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, после которого Крым воссоединился с Россией.

    Ранее в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения военных, 18 военнослужащих получили звание Героя ДНР, троим героям это звание присвоили посмертно.

    Президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    23 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру бригады полковнику Вячеславу Веденину, который в декабре докладывал об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.

    В ходе церемонии Владимир Путин выразил благодарность награжденным: «Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас», – сказал президент.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент отметил борьбу страны за справедливость.

    23 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле в День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России, отметив борьбу страны за справедливость.

    Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.

    Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.

    «Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.

    В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.

    Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    23 февраля 2026, 08:31 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 23 февраля силы ПВО уничтожили 152 украинских беспилотника, большая часть которых была сбита над Белгородской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны.

    О массовом перехвате беспилотников сообщили в Минобороны России в Telegram. По данным ведомства, с 23.00 22 февраля до 07.00 23 февраля средствами ПВО были уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее число дронов было сбито над Белгородской областью – 65 единиц, а также над Саратовской областью – 35 единиц.

    Кроме того, над Крымом уничтожено 16 БПЛА, по восемь аппаратов были сбиты над Воронежской и Ростовской областями. Четыре беспилотника были перехвачены над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Еще по три дрона сбиты над Волгоградской областью и Республикой Татарстан, по два – над Курской и Липецкой областями, по одному – над Тульской и Тверской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 22 февраля российские расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице.

    Накануне силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    23 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО

    Актер «Глухаря» Протасов рассказал о ранении в зоне СВО

    Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО
    @ кадр из сериала

    Tекст: Вера Басилая

    Российский актер Олег Протасов, известный по фильму «Глухарь», поделился историей о том, как был ранен в руку осколком во время пребывания на передовой в зоне спецоперации.

    Олег Протасов в эфире программы «Звезды сошлись» признался, что неоднократно посещал зону спецоперации, передает НТВ. Впервые он оказался там 15 апреля 2022 года.

    По словам артиста, он несколько раз бывал и за линией фронта. Во время одной из таких поездок он получил осколочное ранение руки.

    Олег Протасов рассказал: «Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать, в ночь на 19 июля. Две мины прилетело».

    От взрыва выбило стекла, и осколок попал актеру в руку. Протасов отметил, что ему повезло, так как он спал, прикрыв этой рукой голову.

    Ранее актер Николай Ткаченко погиб в зоне СВО в январе 2026 года. Он был известен по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити».

    23 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией

    Зеленский предложил западным странам разместить войска на границе с Белоруссией

    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до пяти тысяч человек на границе Украины с Белоруссией, сообщает агентство AFP.

    Владимир Зеленский предложил западным партнерам возможность размещения их военных подразделений на границе Украины и Белоруссии, передает ТАСС.

    В интервью агентству AFP он заявил: «Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» На вопрос о наличии договоренности Зеленский ответил, что «ответа пока нет».

    Он также отметил, что в Киеве хотели бы видеть иностранные войска «ближе к линии фронта», однако Польша пока не подтверждала намерение отправить контингент. Зеленский пояснил, что если бы Польша предложила разместить военных во Львове, то такой вариант Киеву не интересен.

    По словам Зеленского, Великобритания и Франция выразили готовность выделить по бригаде, то есть по пять тысяч человек каждая. Он добавил, что есть еще несколько стран, готовых участвовать в отправке войск, но их названия не уточнил.

    Ранее киевские власти неоднократно выступали за размещение на территории Украины полноценного военного контингента партнеров, а не миротворческих миссий, таких как ООН или ОБСЕ. Однако пока не определены полномочия, задачи и состав возможных иностранных войск.

    Владимир Зеленский предложил Евросоюзу профинансировать переход украинской армии на контрактную основу.

    The Guardian призвала «коалицию желающих» направить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не намерены отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.

    МИД России заявил, что размещение западных военных и инфраструктуры на Украине будет расценено как иностранная интервенция.


    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    23 февраля 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Вместе с главой государства в церемонии участвовал министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА «Новости». После возложения венка оба почтили память павших воинов минутой молчания.

    Традиционно президент каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня отдать дань уважения погибшим солдатам.

    Напомним, в понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Президент назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость. Глава государства также призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных.

    23 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    23 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    @ vk.com/Михаил Негматов

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    23 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.

    Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.

    «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.

    Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».

    Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

    Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    23 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, которые погибли при исполнении служебного долга, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечеств, передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.

    В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

