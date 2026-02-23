23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.15 комментариев
Путин: Родина всегда будет рядом с вдовами своих героев-защитников
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле заверил вдов погибших спецназовцев, что Родина всегда будет рядом с их семьями.
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами погибших российских спецназовцев пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев, передает ТАСС.
«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», – заявил Путин.
Путин заявил, что власти продолжат уделять постоянное внимание поддержке вдов и детей военнослужащих, погибших при исполнении долга. Он отметил, что будет и дальше требовать от всех уровней власти – муниципального, регионального, федерального – не ослаблять эту работу.
«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас. И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей», – заявил в ходе встречи Путин.
«Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей уровней, всех уровней власти: и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных, постоянно уделять внимание этим вопросам. И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме», – добавил президент России.
В мероприятии, прошедшем в День защитника Отечества, принял участие начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, сообщает корреспондент РИА «Новости». Встреча прошла в Кремле в атмосфере доверительного диалога.
Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, погибших при исполнении служебного долга.
В понедельник президент поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.
Владимир Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.