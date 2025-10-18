  • Новость часаДмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    18 октября 2025, 11:29 • Новости дня

    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску

    Дмитриев: Полгода назад началась работа над обоснованием тоннеля на Аляску

    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработка технико-экономического обоснования строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и США, началась еще несколько месяцев назад, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    РФПИ и партнеры проинвестировали строительство первого железнодорожного моста между Россией и КНР, этот маршрут позволил сократить дорогу для перевозки грузов более чем на 700 километров, указал Дмитриев в своем X (бывший Twitter).

    Он добавил, что шесть месяцев назад российская сторона начала разработку технико-экономического обоснования тоннеля Россия – Аляска.

    Ранее Дмитриев заявил, что обсуждается идея строительства тоннеля через Берингов пролив. Он предложил соединить Россию и США подземным тоннелем.

    Директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Илья Грязнов пояснял, что строительство тоннеля через Берингов пролив возможно при наличии развитой инфраструктуры с обеих сторон. Такой проект не затронет интересы Северного морского пути.

    17 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута

    Политолог Баширов сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию на встречу с Трампом

    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет Владимира Путина на саммит в Будапешт вряд ли будет проходить через Польшу. Более перспективным выглядит «южный маршрут»: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее был анонсирован саммит Путина и Трампа. Ожидается, что он состоится в Будапеште.

    «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, безопасность полета российского «борта № 1» гарантировали США, и американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, отметив, что анонсированная встреча лидеров в Будапеште вызывает вопросы о маршруте и обеспечении защиты делегации России.

    «В нейтральном воздушном пространстве борт будет сопровождать наша авиация. Но далее речь пойдет о заходе в воздушное пространство стран НАТО – потребуется разрешение», – рассуждает политолог. Баширов упомянул в этой связи недавний инцидент в небе Эстонии: российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а власти прибалтийской республики раздули скандал и обвинили Москву в якобы нарушении границ.

    «Северный маршрут через Польшу – не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители. «Узкий» момент – это пролет над странами Североатлантического альянса: Турцией и Болгарией», – полагает спикер.

    Стоит учитывать, что та же Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут МУС. Однако, по мнению Баширова, это не станет препятствием. «Я думаю, что американская сторона даст гарантии. Вероятно, истребители ВВС США сопроводят «борт № 1», – отметил Баширов.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на «борт № 1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – заключил Коц.

    Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе. Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

    Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чего ждать России и миру от нового саммита Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    18 октября 2025, 01:22 • Новости дня
    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией

    Зеленский: Самые сложные вопросы на переговорах с Россией будут о территориях

    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос территорий останется самым сложным и чувствительным на будущих переговорах между Украиной и Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Во время общения с журналистами Зеленский начал выступление на украинском языке, однако затем перешел на английский, объяснив, что «забыл, что находится в США», и извинился за это перед прессой, передает РИА «Новости».

    «Вопрос территорий – это чувствительный и самый сложный вопрос <...>. Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Зеленский согласился с предложением американского президента Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях. «Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», – заявил украинский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский пообщался по телефону с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    17 октября 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    Кремль: Путин предельно ясно изложил Трампу позицию по «Томагавкам»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин четко озвучил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России относительно поставок Tomahawk, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предельно ясно изложил позицию российской стороны по вопросу поставок Tomahawk, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, эти разъяснения не должны вызывать никаких сомнений.

    Песков подчеркнул для журналистов: «Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений». Он также отметил, что детали беседы между лидерами двух государств останутся за рамками публичного обсуждения.

    По данным ТАСС, телефонный разговор между Путиным и Трампом стал одним из самых продолжительных с начала года.

    После разговора Трамп заявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште, столице Венгрии.

    Песков добавил, что президенты не исключают продолжения прямого диалога на высшем уровне, однако подробности подобных обсуждений не предназначены для широкой огласки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Дональд Трамп выразил сомнения в возможности передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, ссылаясь на приоритет потребностей США.

    По данным Bloomberg, после разговора с Владимиром Путиным Трамп изменил свою позицию по поставкам Tomahawk.

    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    17 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
    Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что идея строительства туннеля между Россией и Аляской кажется ему весьма интересной.

    Трамп в Белом доме во время встречи с Владимиром Зеленским прокомментировал инициативу о строительстве туннеля через Берингов пролив. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о возможности реализации подобного инфраструктурного проекта, который соединит Россию и Аляску, передает РИА «Новости».

    «Я слышал об этом, это интересно», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

    По словам Дмитриева, строительство такого туннеля может занять менее восьми лет и станет примером применения современных технологий.

    «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – рассуждает Кирилл Дмитриев в соцсети.

    Он напомнил о планах построить мост Кеннеди-Хрущева между Россией и Аляской. По его словам, современные технологии позволят соединить Евразию и Америку туннелем Путина-Трампа всего за восемь млрд долларов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Анкоридж на Аляске совместным успехом Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит прошел в конструктивном ключе.

    18 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией и «заключить сделку».

    «Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту [России Владимиру] Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Американский президент также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя «победителями». «Пусть история рассудит!» – заявил Трамп. Он счел разговор с Зеленским «очень интересным и сердечным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    В четверг вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште.

    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    17 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии

    Вучич: Путин и Трамп обсудят энергетическую карту мира без Европы

    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече в Будапеште президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут рассмотреть будущее мировой энергетики без участия Европы в ведущей роли, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии может определить будущее миропорядка. По словам Вучича, обсуждение, вероятно, затронет не только ситуацию на Украине, но и новую энергетическую карту мира, которую будут формировать Россия, США и с учетом сильного Китая, передает РИА «Новости».

    Сербский лидер отметил, что не уверен в том, что Европе отведут ведущую роль в новых глобальных процессах. Он добавил, что выбор столицы Венгрии в качестве места встречи не случаен и может вызвать недовольство в Евросоюзе.

    В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился два с половиной часа. Трамп после беседы с Путиным изменил свою позицию по ракетам «Томагавк».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему лидеры России и США договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    18 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    El Pais назвала саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя
    El Pais назвала саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС.

    По данным испанской газеты El Pais, несколько неназванных источников в Европейском союзе называют предстоящий саммит президентов России и США в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя, передает ТАСС. Издание отмечает, что саммит в венгерской столице воспринимается как пренебрежение Европой и ставит лидеров ЕС, руководство сообщества и НАТО в неприятное и унизительное положение.

    Публично представители Евросоюза заявляют, что встреча может быть полезна, если поможет продвижению в урегулировании конфликта на Украине. В то же время в частных беседах чиновники подчеркивают, что такой формат переговоров рассматривается ими как нежелательный исход для ЕС.

    El Pais считает, что потенциальная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может быть расценена как дипломатическая победа для президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    18 октября 2025, 01:58 • Новости дня
    Делегация Украины принесла в Белый дом карты с «болевыми точками» России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская делегация посетила Белый дом с несколькими картами, предположительно, содержащими сведения об объектах, важных для военной силы и экономики России, сообщил источник в делегации.

    «На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики», – заявил источник украинским СМИ.

    По его версии, если «надавить» на эти точки, Россию можно «заставить прекратить» конфликт, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Зеленский заявил о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика страны обладает значительным запасом прочности, что позволяет и властям, и гражданам реализовывать все поставленные перед собой планы. Москва надеется, что Вашингтон сможет побудить Киев к активным шагам на пути к миру.

    Он также отметил, что риторика Зеленского указывает на отсутствие стремления к миру, поскольку украинские власти продолжают делать акцент на военных угрозах, а не на поиске дипломатического решения.

    17 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Маск отреагировал на новость о встрече Путина и Трампа

    Маск назвал позитивной новость о встрече Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил оптимизм по поводу возможной встречи президентов России и США, оставив краткий комментарий в соцсети.

    Илон Маск прокомментировал новость о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Предприниматель в социальной сети X ( бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Обнадеживающе».

    Точные дата и формат предстоящего мероприятия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что выбор Будапешта объясняется предсказуемой и комфортной обстановкой для переговоров.

    17 октября 2025, 12:25 • Новости дня
    Филиппо предсказал гнев Макрона и фон дер Ляйен из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Планируемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может вызвать раздражение среди европейских лидеров, особенно на фоне поддержки Украины, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызовет раздражение у европейских политиков, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, он отметил, что особенно негативно могут отреагировать президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Отличная работа, Виктор Орбан! Я знаю нескольких человек, которые очень разозлятся… Например, некий Эммануэль и некая Урсула», – написал Филиппо. Он отметил, что организация встречи двух мировых лидеров в стране Евросоюза будет для них унижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Китайские власти поддержали идею переговоров Путина и Трампа в Венгрии.

    Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что выбор Будапешта обусловлен предсказуемой и комфортной обстановкой для обеих сторон.

    17 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    La Repubblica назвала будущую встречу Путина и Трампа пощечиной ЕС

    La Repubblica: Будущая встреча Путина и Трампа в Будапеште унизит ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште стала пощечиной для Евросоюза, сообщает La Repubblica.

    Издание отмечает, что европейские страны окажутся в сложной ситуации, так как им придется дать разрешение на пролет президентского самолета Путина через свое воздушное пространство несмотря на действующие санкции и ордер Международного уголовного суда, передает ТАСС.

    По мнению газеты, сама договоренность о подобной встрече, достигнутая после телефонного разговора Трампа и Путина, является проявлением пренебрежения по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В материале отмечается, что «это пощечина старому континенту».

    La Repubblica также подчеркивает, что Зеленский, который приехал в США накануне, вероятно, вернется со встречи с Трампом «уже сегодня с пустыми руками». Встреча между Зеленским и Трампом запланирована на 17 октября.

    Российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии.

    Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным изменил позицию по ракетам «Томагавк».

    Украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    18 октября 2025, 03:13 • Новости дня
    Дмитриев заявил о начале обсуждения строительства тоннеля через Берингов пролив

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждение возможности строительства тоннеля между Россией и американской Аляской через Берингов началось, заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Обсуждение тоннеля начинается», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил, что соединить Россию и США подземным тоннелем через Берингов пролив возможно менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп назвал идею строительства тоннеля между Россией и Аляской весьма интересной.

