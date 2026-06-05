Глава РФПИ Дмитриев сообщил о проектировании тоннеля через Берингов пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение с инжиниринговой компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив, передает РИА «Новости». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Все очень четко. Мы подписываем соглашение с инжиниринговой компанией, которая будет вместе с нами проектировать этот тоннель», – сказал руководитель инвестиционного фонда.

В октябре 2025 года Дмитриев уже заявлял о возможности строительства магистрали, соединяющей Россию и США. Тогда он отмечал, что объект можно возвести менее чем за восемь лет благодаря использованию передовых технологий. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл эту идею интересной.

В конце 2025 года американский инвестор Джим Роджерс также поддержал инициативу. Он выразил уверенность, что проект пойдет на пользу обеим странам и обеспечит удобное сообщение между государствами. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что реализация столь масштабного замысла невозможна без политической воли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля через Берингов пролив.

В конце прошлого года он объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

Прошлой осенью спецпредставитель президента оценил стоимость строительства объекта в сумму до 8 млрд долларов.