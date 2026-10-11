Полиция Казахстана возбудила дело после давки на концерте

В Шымкенте возбудили уголовное дело после массовой давки на концерте

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел в субботу на Центральном стадионе города во время выступления в рамках юбилейного тура певца, передает РИА «Новости». По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, организаторы долго не открывали ворота, из-за чего образовалась плотная толпа.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время концерта зарегистрировано уголовное дело. Из-за большого скопления людей одна из посетительниц пострадала. Организаторы мероприятия доставлены в полицию», – сообщили в местном полицейском департаменте.

В департаменте здравоохранения Шымкента уточнили, что со стадиона была госпитализирована 18-летняя девушка. Пациентка находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неуправляемый автобус протаранил толпу на религиозном концерте в Индии.

В мае на концерте Рики Мартина в Черногории пострадали 10 россиян.