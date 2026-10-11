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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    11 октября 2026, 09:51 • Новости дня

    Полиция Казахстана возбудила дело после давки на концерте

    В Шымкенте возбудили уголовное дело после массовой давки на концерте

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция казахстанского Шымкента начала расследование после массовой давки среди зрителей на концерте поп-исполнителя Кайрата Нуртаса.

    Инцидент произошел в субботу на Центральном стадионе города во время выступления в рамках юбилейного тура певца, передает РИА «Новости». По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, организаторы долго не открывали ворота, из-за чего образовалась плотная толпа.

    «По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время концерта зарегистрировано уголовное дело. Из-за большого скопления людей одна из посетительниц пострадала. Организаторы мероприятия доставлены в полицию», – сообщили в местном полицейском департаменте.

    В департаменте здравоохранения Шымкента уточнили, что со стадиона была госпитализирована 18-летняя девушка. Пациентка находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неуправляемый автобус протаранил толпу на религиозном концерте в Индии.

    В мае на концерте Рики Мартина в Черногории пострадали 10 россиян.

    10 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Трамп призвал сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

    По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идёт и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

    США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

    Комментарии (45)
    10 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты

    Грузия нашла в соглашении по дизелю США и России подтверждение своей правоты

    Tекст: Вера Басилая

    Заключение «дизельного соглашения» США и Россией подтверждает правильность курса Грузии на отказ от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все помнят, как в свое время, когда мы не ввели антироссийские санкции, против Грузии развернули огромную кампанию. На этом фоне мы видим ослабление рестрикций», – отметил Кобахидзе.

    По его словам, «еще раз проявилось, что мы приняли абсолютно рациональное, прагматичное, верное решение в свое время».

    «Это решение было безальтернативным», – заявил Ираклий Кобахидзе, комментируя соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Грузия участвует в международных санкциях против России и поддерживает Украину на всех площадках, но отказалась вводить двусторонние антироссийские санкции, руководствуясь своими национальными интересами.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Комментарии (9)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    АиФ: Реактивный российский беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские реактивные беспилотники «Герань» впервые долетели до Львова на западе Украины, сообщили украинские мониторинговые каналы.

    Утром в субботу во Львове объявили воздушную тревогу, после чего жители услышали взрыв, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

    Позднее во Львовской областной военной администрации заявили об уничтожении воздушной цели, оснащенной реактивным двигателем, вблизи города.

    Военные паблики отмечают, что появление реактивного беспилотника в районе Львова может свидетельствовать о расширении географии их применения на Украине.

    Кроме того, минувшей ночью и утром удары беспилотников «Герань» были зафиксированы в Днепропетровске, Николаеве, Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, а также в Харьковской, Черниговской, Львовской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области. В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине. До этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

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    10 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве

    Разгонный блок ракеты американского ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве

    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве
    @ Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве зафиксировано падение разгонного блока зенитной ракеты комплекса Patriot PAC-3 на жилые дома во время отражения ударов.

    Обломки ракеты упали на жилые здания в Оболонском районе города, сообщил в субботу военный эксперт Борис Рожин в социальной сети Max.

    «Разумеется, когда они говорят, что зенитных ракет совсем нет, они врут. Немного ракет есть. Их придерживают для защиты административного квартала в Киеве и ключевых энергообъектов Киева», – заявил Рожин. Он добавил, что украинская сторона начала расходовать свои немногочисленные запасы ракет, и прогнозирует активизацию призывов о предоставлении новых зенитных ракет в ближайшее время.

    Также отмечается, что накануне средства ПВО сбивали дроны «Герань», что привело к их падению на улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу по ресторану «Десант» в Киеве был нанесен удар.

    В пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot.

    В прошлом месяце США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Киеву.

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    10 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и надписью «конец игры»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

    Дмитриев, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа, опубликовал на своей странице в соцсети Х обложку выпуска издания Time от 14 апреля 2025 года, передает РИА «Новости».

    На обложке изображен Владимир Зеленский и присутствует надпись «The Endgame», которая переводится как «Конец игры» или «Эндшпиль» (заключительная стадия шахматной партии).

    Ранее Трамп призвал сменить Зеленского, он заявил журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера.

    В субботу Дмитриев назвал историческими слова американского лидера о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США.

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    10 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора

    Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков

    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.

    Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».

    «Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.

    Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».

    В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.

    В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    10 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры

    «Укрэнерго» сообщило об отключении питающей Киев инфраструктуры

    В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об обесточивании части инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и нескольких районов области, из-за полученных повреждений.

    Часть энергетической инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение Киева и ряда районов области, обесточена из-за повреждения, передает ТАСС.

    «Произошло обесточивание нескольких элементов электрической сети, задействованных в обеспечении питания части Киева и Киевской области. В результате значительная часть потребителей в регионе обесточена», – сообщили в компании.

    Ранее энергетический холдинг ДТЭК предупредил о введении экстренных аварийных отключений во всем Киеве и Бучанском районе области. Местные издания сообщали, что в городе массово пропал свет и остановился электротранспорт. Из-за отсутствия питания прекращено движение поездов в метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением.

    По информации издания «Инсайдер», повреждения могла получить одна из ключевых подстанций «Новокиевская» в Бучанском районе области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу крупный жилой массив Киева остался без электричества. В пятницу на Украине запланировали отключение света в нескольких областях. Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины.

    Комментарии (11)
    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.

    «Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.

    Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.

    В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят «как таракана»

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского травят «как таракана», комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера на Украине.

    «Чисто солярой травят таракана», – цитирует РИА «Новости» Дмитрука.

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера. Он также отметил, что Зеленский уже не раз мог урегулировать конфликт.

    Ранее Дональд Трамп призвал сменить Зеленского, который уже не раз мог урегулировать конфликт, но не захотел.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о необходимости смены власти на Украине.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Певица Приходько назвала навязывание украинского языка манипуляцией

    Певица Приходько отказалась говорить на украинском языке из-за манипуляций

    Певица Приходько назвала навязывание украинского языка манипуляцией
    @ Andrey Chepakin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что навязанное использование украинского языка на Украине ведет к расколу общества и является политической манипуляцией.

    «Кому это было надо, я не знаю. Но это сработало: поругались между собой все, кто раньше дружил годами… Я уважаю украинский язык, но разговариваю вот так, потому что я не ведусь на политические манипуляции и участвовать в них я не хочу», – заявила Приходько.

    Певица добавила, что уважает украинский язык как государственный, однако не приемлет притеснения русскоязычных граждан страны, передает РИА «Новости».

    В апреле концерт Приходько в Черновцах был отменен после ее поста в соцсети на русском языке. В сентябре 2025 года певица также подверглась критике на Украине из-за поздравления мужа с годовщиной свадьбы на русском языке.

    В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий граждан использовать его во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят закон о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду во Львове отменили концерт украинского комика за поддержку русского языка.

    Во вторник власти Одессы наказали чиновников за использование русского языка.

    Президент Владимир Путин указал на запрет русского языка на Украине.

    Комментарии (10)
    10 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    Axios: США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США могут прекратить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем предупредили украинскую сторону американские представители.

    Представители США предупредили Киев о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует Дональд Трамп, пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

    По его словам, угроза была озвучена на переговорах в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время источник издания среди американских чиновников опроверг эту информацию, заявив, что США лишь напомнили о своей роли надежного партнера, предоставляющего вооружения и данные.

    Источник Axios добавил, что Трамп добивается одностороннего прекращения атак на российские НПЗ со стороны Украины, так как они вызывают рост цен на бензин в США. При этом американский лидер не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В то же время в прошлом месяце аналитики исключили вероятность прекращения украинских ударов по российским предприятиям по требованию Трампа.

    В мае газета NYT сообщала, что США сократили помощь Украине на 99%.

    Комментарии (7)
    10 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет

    Глава фонда помощи ВСУ сообщил о потере самолетов из-за взрывов старых ракет

    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава фонда помощи Вооруженным силам Украины Тарас Чмут заявил, что украинская армия потеряла несколько самолетов из-за нештатного срабатывания старых советских ракет.

    Украина лишилась нескольких самолётов из-за старых, еще советских ракет для перехвата реактивных дронов. По словам руководителя фонда помощи ВСУ Тараса Чмута, из-за острого дефицита современных средств перехвата украинские военные вынуждены использовать устаревшие советские ракеты Р-73 и Р-60, сообщает канал «Военкоры Русской Весны».

    «Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были», – рассказал Чмут.

    В результате нештатного срабатывания подобных боеприпасов Украина уже лишилась нескольких самолетов. При этом отказаться от использования устаревших ракет пока невозможно из-за отсутствия альтернатив.

    «Каждый раз, когда вы применяете старый боеприпас, есть большая или меньшая вероятность, что он сработает нештатно», – добавил Чмут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot. В прошлом месяце западные журналисты предрекли украинским войскам критический дефицит зенитных ракет зимой.

    Впрочем, об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины заявили еще летом.

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    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

    Комментарии (11)
    10 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ

    В Запорожской области российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых солдат противника, которые вышли на открытый участок без бронезащиты.

    В Запорожской области боец группировки войск «Восток» ВС России с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ. О действиях российского военнослужащего РИА «Новости» рассказал стрелок группировки с позывным Мельник.

    По его словам, Матвей закрепился в лесополосе впереди основной группы российских войск и занял позицию за деревом. Украинские военнослужащие не ожидали присутствия противника и вышли на открытый участок без брони.

    «Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию. И они как у себя дома вышли без брони, пошли они к себе на позицию, он их встретил и обнулил всех шестерых противников», – рассказал Мельник.

    Сослуживец также отметил, что основная группа российских военных некоторое время не могла подойти к Матвею из-за интенсивной работы украинской артиллерии и минометов. Благодаря этому боец смог закрепиться на занятой позиции.

    Ранее, в четверг, трое солдат ВСУ из-за ошибки с определением позиций вышли к российским военным. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заставили украинское командование дробить силы в Запорожской области.

    В среду пожилые украинские военнослужащие без боя сдались в плен на запорожском направлении.

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    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования Сбера. Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

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    Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада

    Договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизеля в США выходит далеко за рамки торговли топливом. Возвращение России на западные энергорынки пробивает брешь в санкционной политике и лишает европейцев аргументов в пользу жертвования национальными интересами ради Украины, считают эксперты. Это может запустить «эффект домино», побуждая страны Европы возобновить закупки российской нефти и газа. Такая перспектива объясняет нервную реакцию Брюсселя и Киева на соглашение лидеров России и США. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного

    Конфликт между Киевом и Сеулом принял такой накал, что дошел до отзыва послов и беспрецедентных обвинений в адрес друг друга. Главный виновник, разумеется, Владимир Зеленский. Но вина президента Ли Чжэ Мена более выпукла за счет того, что он казался приличным человеком. Настолько приличным, что может свою вину искупить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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