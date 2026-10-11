Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Полиция Казахстана возбудила дело после давки на концерте
В Шымкенте возбудили уголовное дело после массовой давки на концерте
Полиция казахстанского Шымкента начала расследование после массовой давки среди зрителей на концерте поп-исполнителя Кайрата Нуртаса.
Инцидент произошел в субботу на Центральном стадионе города во время выступления в рамках юбилейного тура певца, передает РИА «Новости». По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, организаторы долго не открывали ворота, из-за чего образовалась плотная толпа.
«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время концерта зарегистрировано уголовное дело. Из-за большого скопления людей одна из посетительниц пострадала. Организаторы мероприятия доставлены в полицию», – сообщили в местном полицейском департаменте.
В департаменте здравоохранения Шымкента уточнили, что со стадиона была госпитализирована 18-летняя девушка. Пациентка находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
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