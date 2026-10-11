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Индия сообщила о спасении 22 своих граждан с горевшего танкера у берегов ОАЭ
Индия сообщила о спасении 22 моряков с горевшего танкера у берегов ОАЭ
Генеральное консульство Индии в Дубае подтвердило спасение 22 индийских граждан, находившихся на борту загоревшегося у берегов ОАЭ нефтяного танкера.
«Консульству стало известно об инциденте у берегов Рас-эль-Хайма с участием судна MT GEM No. 2, на котором находились 22 индийца в составе экипажа на борту. Все члены экипажа были спасены и находятся в безопасности», – говорится в сообщении дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало, что на танкере в результате попадания снаряда вблизи побережья ОАЭ вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно потушить.
Силы национальной гвардии ОАЭ также подтвердили успешную спасательную операцию. Она началась после получения сигнала бедствия от экипажа в водах Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера.
В пятницу атакованный в Черном море танкер отбуксировали в безопасное место.
В понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.