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Снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме
Коалиция в поддержку легитимности в Йемене сообщила, что снаряд упал в районе международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.
В субботу представитель коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики подтвердил инцидент, – пишет Saudi Gazette.
Заявление прозвучало на фоне серии нападений на объекты авиации в Саудовской Аравии, включая международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, где в результате нападения в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.