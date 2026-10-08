Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Серия взрывов прогремела в Эр-Рияде
Xinhua: В столице Саудовской Аравии произошла серия взрывов
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремела серия взрывов.
Серия взрывов произошла в Эр-Рияде в четверг утром, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.
Ранее йеменское движение «Ансар Алла» заявило об атаке на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде с использованием баллистической ракеты.
Активные боевые действия между хуситами и Саудовской Аравией возобновились в июле после четырехлетнего перерыва, последовавшего за ударами по аэропорту Саны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.
Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти заявления ложью.