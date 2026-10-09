«Гордые британские евреи» пошли против Израиля

Tекст: Геворг Мирзаян

«Британско-израильские отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия». Именно с таким заголовком вышел материал Би-би-си – и с этим сложно не согласиться. За последний месяц между Лондоном и Тель-Авивом разразилось несколько дипломатических скандалов.

Все началось с нового британского правительства Энди Бернема, которое решило перейти от простого осуждения поселенческой политики Израиля (которую Лондон воспринимает как захват палестинской земли) к полноценным санкциям. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Эд Милибэнд (называющий себя «гордым британским евреем») говорил о «поселенческом терроризме», ответственном за «этнические чистки» на Западном берегу. В результате в сентябре правительство Его Величества запретило ввоз любых товаров, выращенных или произведенных на территории поселений.

В палестинском посольстве в Лондоне назвали эти санкции «поворотным моментом в отношениях между Великобританией и Палестиной». Однако израильтяне возмутились и приняли ответные меры: дали 30 дней на полное закрытие генконсульства Великобритании в Иерусалиме.

А это не простое генконсульство. Оно отделено от посольства в Тель-Авиве и является де-факто посольством Великобритании в Палестине – обслуживает палестинцев и поддерживает связь с руководством Палестинской автономии. И англичане наотрез отказались его закрывать – аргументируя это тем, что, во-первых, находящееся в Восточном Иерусалиме здание консульства принадлежит британскому правительству и, во-вторых, у Израиля нет власти на этой территории. «Правительство Великобритании вновь подтверждает свою давнюю позицию о том, что Восточный Иерусалим является оккупированной территорией», – заявили в Форин-офисе.

8 октября – буквально в последний момент перед истечением израильского ультиматума – показалось, что стороны нащупали какой-то компромисс. По словам Милибэнда, двадцать дипломатов (включая генконсула) «по соображениям безопасности» покинут консульство. Но оно не закрывается – лишь превращается из «консульства» в «представительство». Теперь там будет работать лишь семь человек с ограниченными полномочиями. Впрочем, Израиль заявил, что консульство прекратило работу, а в Лондоне настаивают, что оно не закрыто.

«В ближайшие месяцы мы будем работать над восстановлением нашего присутствия и не будем предпринимать ответных действий, пока такие переговоры ведутся и носят заслуживающий доверия характер», – обещает Эд Милибэнд. Но непонятно, каким образом: он же сам признает, что без договоренности у Лондона нет необходимых гарантий безопасности для персонала и помещений. Поэтому не исключено, что вскоре произойдет новое обострение конфликта вокруг «представительства».

Вторым скандалом стала история вокруг британских «Зеленых», которых, по данным опроса YouGov, поддерживают порядка 11% избирателей.

На своем съезде в Брайтоне 4 октября партия проголосовала за объявление сионизма расизмом. «Он определяется как этнонационалистическое движение. Он определяется как этническая чистка. Он определяется как геноцид»,

– утверждает зампредседателя партии Мотин Али. В Израиле в ответ сразу запретили въезд в страну лидеру «Зеленых» Заку Полански, назвав это первым шагом, а МИД обвинил партию в том, что она придает легитимность терроризму. «"Зеленые" переняли не только зеленую окраску ХАМАСа, но и его идеологию: уничтожение Государства Израиль посредством вооруженной борьбы», – говорится в заявлении израильских властей.

То есть получается, что инициатором обострения отношений в данном случае является Великобритания – как правящая партия, так и одна из оппозиционных. И это не какой-то случайный инцидент – правительство Энди Бернема и либеральные силы страны являются открытыми приверженцами идеи ужесточения отношений с Израилем. Лидер «Зеленых» Зак Полански (еще один «гордый британский еврей») выступает за приостановку дипломатических отношений с Израилем, прекращение поставок оружия и отзыв торгового соглашения.

Казалось бы, логика здесь очевидна – британцы издавна поддерживают «особые отношения» с арабскими странами Ближнего Востока (Иорданией, Саудовской Аравией и т. п.), поэтому должны занимать антиизраильскую позицию. Однако, во-первых, здесь Лондон идет поперед батьки в пекло: британские партнеры в регионе куда более терпимо относятся к Израилю и даже ведут с ним дела. Во-вторых, радикализируя свой подход к Тель-Авиву, Британия теряет инструменты влияния на региональные дела. Например, Израиль исключил ее из международного центра по Газе в Кирьят-Гате. «Вы не можете выступать за продвижение диалога, когда принимаете санкции против одной из сторон», – заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

На самом деле британцами движет другое. Первая причина – либеральная идеология.

«Великобритания после Брекзита – это такая хранительница ценностей либерального международного порядка, основной его защитник во всех регионах мира. А вся эта радужная картинка о том, как должен выглядеть мир, не соответствует тому, что происходит в Газе»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Британские либералы видят в Газе разрушенные под ноль здания, репортажи о страданиях мирных жителей, циничную, по их мнению, позицию Израиля в отношении беженцев. И, по этой логике, сейчас, когда американцы самоустраняются от защиты либеральных ценностей, британские власти и либеральные силы просто обязаны взять на себя лидерство.

Вторая причина – либеральный электорат. «"Зеленые" и лейбористы ориентируются на мусульманский электорат и на прогрессивных молодых людей, которые поддерживают все, что связано с Палестиной. Поэтому антиизраильские реверансы этими социальными группами воспринимаются позитивно», – говорит Сергей Шеин.

Это совершенно разные группы электората, однако в случае с Британией имеет место неестественный идеологический синтез.

«Исламизация страны идет рука об руку с прогрессистским либеральным дискурсом. Получается причудливый сплав из мусульман, отрицающих либеральный набор ценностей, и либералов, которые пытаются эти ценности воплощать»,

– продолжает Сергей Шеин.

Примером электорального сюра стало поражение на довыборах 8 октября в лондонском округе Холборн и Сент-Панкрас (округ, который прежде представлял Кир Стармер) «зеленого» еврея-антисиониста Зака Полански от кандидатки-лейбористки Сагаль Абди-Вали. На двоих они набрали около 78% голосов – то есть подавляющее большинство. И не исключено, что свои голоса Сагаль Абди-Вали набрала не только за счет цвета кожи и платка на голове, но и за счет решения Бернема о санкциях против Израиля.

«В последние годы Лейбористская партия потеряла поддержку во многих общинах со значительным мусульманским населением, поэтому для нового премьер-министра от Лейбористской партии, стремящегося привлечь к партии как можно больше сторонников левых взглядов – и не только их, – это дипломатическое действие имеет смысл», – пишет Би-би-си. По словам Сергея Шеина, мусульмане могут составлять от 10 до 15% населения в крупных городах. И в условиях мажоритарной избирательной системы такие территориально сконцентрированные группы мусульман могут приводить во власть пропалестинских кандидатов.

И эти игры обостряют ситуацию внутри страны. Например, ведут к росту антисемитизма: по данным организации CST, защищающей британских евреев, за первую половину 2026 года зафиксировано 1926 случаев «проявления ненависти к евреям» – на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ведут к бойкоту израильских компаний – организованному и, по мнению критиков, антисемитскому, хотя и законному. К 9 октября Королевский колледж сестринского дела и Королевский колледж фармации прекратили сотрудничество с британским подразделением израильского производителя лекарственных препаратов Teva Pharmaceuticals после открытых писем пропалестинских организаций с таким требованием. «Это стало результатом дополнительной проверки, в ходе которой нам стало известно о возможности того, что некоторые виды деятельности Teva Pharmaceuticals не соответствуют нашим ценностям», – заявили в Королевском колледже фармации.

Ну и, наконец, ведут к контригре со стороны правых. Консервативная партия просто критикует. «Британские евреи в очередной раз вынуждены предупреждать собственное правительство о том, что его неустанная демонизация единственного в мире еврейского государства рискует разжечь пламя антисемитизма и у нас дома», – заявляет лидер консерваторов Кеми Баденох. А вот более правые – «Партия Реформ» Найджела Фараджа – могут сыграть на этом в ответ.

«Для Фараджа Израиль – отнюдь не пример для подражания. Он никогда не испытывал особой любви к этому государству. Однако дискредитация ХАМАС и радикального ислама воспринимается Фараджем как средство борьбы против своих оппонентов. А значит поддержка Израиля – это способ мобилизовать свою базу из числа англичан, опасающихся исламского радикализма и настроенных против мигрантов», – говорит Сергей Шеин. Что, в свою очередь, приведет к еще большей поляризации общественных настроений.

В результате попытка лейбористов и зеленых набрать электорат за счет антиизраильских выпадов может очень дорого стоить. Не только для них, но и для всей страны – которая благодаря своему мудрому руководству уже получила худшие за десятилетия отношения с Израилем, а вместе с ними – потерю рычагов влияния на Ближнем Востоке и масштабный внутренний раскол.