Британия переименовала консульство в Иерусалиме в миссию

Tекст: Игорь Иножарский

Эд Милибэнд сообщил, что британское генеральное консульство в Иерусалиме останется открытым и будет называться UK Mission, Jerusalem, отметив, что, по мнению Лондона, у Израиля нет юридических оснований для принудительного закрытия диппредставительства, которое действует в городе почти двести лет, передает Israel National News.

Министр подчеркнул, что британское правительство по-прежнему считает Восточный Иерусалим оккупированной территорией, а новая миссия останется независимой и продолжит оказывать ключевые услуги и работать с палестинским населением. По его словам, достигнутые договоренности позволяют сохранить давнее дипломатическое присутствие Британии в городе и поддерживать курс на создание палестинского государства в рамках решения о двух государствах.

Милибэнд уточнил, что, несмотря на сохранение здания, дипломатическое представительство будет действовать под иным названием, а часть сотрудников и членов их семей временно выведена из Иерусалима из-за опасений за их безопасность. Он пояснил, что без достигнутого с Израилем понимания Лондон не получил бы необходимых гарантий защиты персонала и помещений, поэтому некоторые дипломаты и их семьи были на время эвакуированы.

По словам главы МИД, Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии и не предпринимать ответных шагов в отношении Израиля, пока продолжаются содержательные переговоры. Он также подтвердил приверженность Лондона мерам, согласованным 8 сентября совместно с международными партнерами, которые, как он выразился, направлены на продвижение решения о двух государствах и обеспечение мира и безопасности для израильтян и палестинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме. Во вторник Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона на фоне спора вокруг консульства. В прошлом году Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины.