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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    21 комментарий
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    6 октября 2026, 06:10 • Новости дня

    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

    Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Британский посол Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что ответом на закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме может стать высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне, сообщает Ynet.

    «Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.

    Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

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    5 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Британские нефтяники Северного моря объявили забастовку из-за зарплат

    Нефтяники компании Apache в Северном море устроили забастовку из-за зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники американской нефтяной компании Apache, работающие на месторождениях в Северном море, объявили забастовку из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.

    Более 160 сотрудников американской компании Apache, работающих на месторождениях Северного моря, объявили забастовку, передает РИА «Новости». Причиной протеста стала неудовлетворительная заработная плата.

    Ранее руководство Apache предложило повысить оклады на 4%, но профсоюз отклонил инициативу, отметив, что это не компенсирует инфляцию.

    «Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников», – заявили в профсоюзе.

    Точная дата протеста пока не определена, но ожидается, что он начнется в октябре. Стачка затронет семь объектов на месторождениях Forties и Beryl.

    Остановка оборудования грозит падением давления в трубах и сбоями в трубопроводной системе Forties, обеспечивающей транспортировку 29% нефти и 30% газа в Британии.

    В понедельник к забастовке присоединились сотрудники инженерной компании Wood Group. Протест намечен на 6-7 октября и охватит пять платформ в Северном море.

    Ситуация усугубляется рекордным ростом цен на топливо в Британии: дизель подорожал до двух фунтов за литр, а бензин – до 1,73 фунта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Британии достигла исторического рекорда. Удорожание автомобильного горючего спровоцировало рост инфляции в стране до 3,1%.

    Из-за экстремально высоких цен на энергоносители химическая корпорация Ineos приостановила работу трех своих заводов в Англии.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы

    The Times: Уильям отказался сниматься в фильме к 30-летию гибели принцессы Дианы

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский принц Уильям «в ярости» на своего брата принца Гарри из-за его поведения и не собирается участвовать в создании документального фильма о матери – принцессе Диане, сообщил телеведущий Пирс Морган.

    Уильям находится в «абсолютной ярости из-за того, что его младший брат сделал, очерняя королевскую семью», заявил Морган, упомянув книги Гарри, шоу на Netflix и подкасты. По его словам, братья не общаются уже несколько лет, передает Fox News.

    Газета The Times ранее сообщила, что принц Уэльский не будет снимать фильм к 30-летию гибели принцессы Дианы в 2027 году, чтобы избежать дальнейшего конфликта с Гарри. Уильям отклонил несколько предложений об участии в документальных проектах.

    По данным журнала People, принц Гарри рассматривает несколько проектов, чтобы почтить память матери, но ни один документальный фильм пока не утвержден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

    В прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В 2025 году СМИ сообщили о планах Гарри и Меган снять фильм о принцессе Диане.

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    5 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Беженца осудили на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центральный уголовный суд Лондона приговорил 34-летнего беженца из Кувейта Абдуллу Сабаха Аль-Бадри к 20 годам тюремного заключения за подготовку вооруженного нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Осужденный 28 апреля прошлого года пытался проникнуть на территорию дипломатического представительства Израиля в престижном районе Кенсингтон. Мужчину, вооруженного двумя ножами, задержали сотрудники полиции, отвечающие за безопасность миссий, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

    Мотивом для преступления послужило желание отомстить за действия властей Израиля в секторе Газа. При задержании у беженца обнаружили предсмертную записку, в которой он заявлял о готовности умереть за Аллаха.

    По данным правоохранительных органов, злоумышленник прибыл в Британию на надувной лодке из Франции в апреле 2025 года и рассчитывал получить статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

    В апреле Москва осудила нападение на посольство ОАЭ в Дамаске.

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    5 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в Британию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возвращение Великобритании в Евросоюз к 2030 году может привести к увеличению чистой миграции на 214 тыс. человек в год по сравнению со сценарием, при котором страна остается вне объединения.

    Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов на 214 тыс. в год к 2030 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    По данным исследования партии Reform UK, возврат в ЕС в 2028 году и восстановление миграционных потоков за три года приведут к значительному увеличению чистой миграции по сравнению с сохранением статуса вне объединения.

    Аналитики с помощью моделирования рассчитали потенциальный прирост разницы между въехавшими и выехавшими людьми в 2021–2025 годах, если бы страна не покинула ЕС. Учитывался повышенный приток из европейских государств и пониженный из других стран. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов оказался бы на 204 тыс. человек больше реального показателя. Затем эту модель применили к периоду до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Евросоюз принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

    Франция потребовала от Британии максимальных вложений в европейские контракты для Украины.

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    5 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    В Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов

    В британском Госпорте протестующие вступили в стычку с полицией из-за мигрантов

    В британском городе Госпорт около 300 человек устроили акцию протеста после прибытия 149 нелегальных мигрантов, шестеро демонстрантов были задержаны.

    «Протестующие зажигали файеры во время стычки с полицией в Гэмпшире после высадки на берег почти 150 мигрантов, прибывших через Ла-Манш», – пишет The Telegraph.

    Демонстранты пытались перекрыть дороги, чтобы помешать увезти мигрантов. Несмотря на это, несколько автобусов под охраной полиции направились в Дувр, где прибывших разместят в центрах временного содержания, отмечает РИА «Новости».

    Ранее два судна спасателей доставили мигрантов в Госпорт. Шлюпка с нелегалами отчалила из Нормандии, это уже третий подобный случай за месяц. С начала года Ла-Манш пересекли около 19,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Британии вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами, а город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от страны из-за беженцев.

    В начале сентября эксперты объяснили причину массовых протестов европейцев против мигрантов.

    Летом масштабные антимигрантские погромы произошли в Белфасте.

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    5 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Соратница назвала экономическую программу Бернема безумием

    Tекст: Игорь Иножарский

    Теневой министр труда и пенсий Хелен Уэйтли, соратница главы Консервативной партии Кеми Бэденок, в интервью Politico назвала экономическое послание премьера Энди Бернема «абсолютно безумным» и пообещала ужесточение доступа к пособиям.

    Хелен Уэйтли заявила в Бирмингеме, что в выступлении премьер-министра Энди Бернема на партийной конференции на прошлой неделе прозвучала «абсолютно безумная» экономическая повестка. По словам теневого министра, на конференции Консервативной партии на этой неделе будет представлен «совершенно иной взгляд на страну», пишет Politico.

    «Я вижу, как Энди Бернем говорит: если мы просто будем сильнее надеяться, все будет хорошо, давайте добьемся роста, больше облагая налогами и больше тратя, с большей долей госсобственности и регулирования. Для меня, как консерватора, это абсолютно безумно», – заявила Уэйтли, добавив, что так «экономику делают хуже и людей беднее». Она обвинила Бернема в неверном понимании политики и экономики.

    Уэйтли подчеркнула, что лидер тори Кеми Бэденок «абсолютно однозначно» поддерживает сохранение тройной гарантии роста гос­пенсий как консервативной политики, несмотря на предложения Бернема использовать её для реформы системы соцобслуживания. Она указала, что, по её мнению, решать проблемы следует за счёт вывода на рынок труда части 7 млн трудоспособных граждан, получающих пособия по безработице, а не за счёт «похода за деньгами пенсионеров».

    Политик пообещала ужесточить критерии доступа к пособиям по болезни, назвав текущую систему оценок, которые часто проводятся по телефону и по анкетам без очного осмотра, «очень порочной». Уэйтли отвергла сравнения с мерами администрации Дональда Трампа по сокращению программ продовольственной помощи, заявив, что речь идёт только о тех, кто «может и должен работать», а не об инвалидах.

    Уайтли также прокомментировала уход бывшего единомышленника, экс-претендента на лидерство в партии Роберта Дженрика, в партию Reform UK Найджела Фараджа. Она сказала, что не чувствует его отсутствия, отметив, что считала Дженрика другом, но больше так не воспринимает «из-за того, как он себя повёл, и потому что он лгал и вводил людей в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники антикоррупционного органа ЕС обвинили его руководителя в преследовании разоблачителей. Власти Британии в тот же день заявили о стремлении вернуть страну в ЕС на фоне экономических трудностей после Брекзита. В прошлом году лидер Консервативной партии Британии Кеми Бэденок призвала ограничить ношение паранджи в публичных местах.

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    5 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британская полиция задержала 12 участников акции против нелегалов

    В английском Госпорте задержали 12 человек на митинге против мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции графства Гэмпшир и острова Уайт задержали 12 человек после столкновений на протестной акции против прибытия судов с нелегальными беженцами в городе Госпорт.

    Массовые протесты начались в Госпорте 4 октября после прибытия двух лодок с беженцами. Местные жители попытались перекрыть дороги, чтобы заблокировать вывоз прибывших иностранцев, сообщает РИА «Новости».

    «Двенадцать человек были задержаны и остаются под стражей после инцидента с нарушением общественного порядка в Госпорте в воскресенье», – говорится в заявлении полиции.

    В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, им оказали медицинскую помощь на месте. Спустя некоторое время автобусы с мигрантами смогли выехать в Дувр в сопровождении полиции. Иностранцев поместят в центры временного содержания для оформления документов.

    Аналогичная акция против прибытия нелегалов через пролив Ла-Манш прошла в городе в конце сентября, тогда полиция задержала шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов.

    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в страну.

    В прошлом месяце в Британии также вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами.

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    5 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Авиавласти Израиля ужесточили требования к Red Wings после инцидента с Flydubai

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиакомпания Red Wings получила дополнительные требования от авиационных властей Израиля после инцидента с рейсом авиаперевозчика Flydubai, сообщили в компании.

    Перевозчик сообщил, что Red Wings продолжит полеты в Израиль в полном объеме, несмотря на новые требования со стороны авиационных властей страны, передает ТАСС.

    «После инцидента с Flydubai мы получили дополнительные требования со стороны авиационных властей Израиля. Наша система отбора и подготовки экипажей авиакомпании полностью соответствует новым требованиям. Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

    В компании подчеркнули, что в Red Wings, как и во всей российской авиаотрасли, действуют повышенные стандарты безопасности полетов.

    Представители перевозчика добавили, что особое внимание уделяется профессиональному отбору и подготовке пилотов, а также членов экипажа. Все установленные стандарты неукоснительно соблюдаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты в Тель-Авив по требованию властей.

    Генеральная прокуратура ОАЭ признала инцидент на борту попыткой теракта. Второй пилот планировал таран терминала израильского аэропорта Бен-Гурион.

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    5 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Британия потеряла 160 млрд долларов из-за отъезда богатейших людей

    Bloomberg: Британия лишилась 160 млрд долларов из-за оттока миллиардеров

    Tекст: Мария Иванова

    Общее состояние богатейших предпринимателей, покинувших Великобританию за последние два года из-за отмены налоговых льгот, достигло 160 млрд долларов.

    Тенденция массового отъезда состоятельных иностранцев из страны набрала обороты в преддверии прошлогодней налоговой реформы, пишет Bloomberg.

    Отток сверхбогатых превратился для Лондона в серьезную финансовую проблему, поскольку потерянные 160 млрд долларов превышают совокупное состояние миллиардеров, продолжающих жить в стране, отмечает РИА «Новости».

    Половина участников рейтинга покинула Британию после решения министра финансов Рэйчел Ривз отменить специальный налоговый режим для нерезидентов, переехав в Монако, Швейцарию и ОАЭ. Кроме того, власти повысили налоги на наследуемые активы и доходы участников сделок на частных рынках.

    Среди уехавших из-за налоговой реформы оказались один из богатейших жителей Британии Дэвид Рубен, магнат Лакшми Миттал и основатель хедж-фонда Rokos Capital Крис Рокос. По данным британского правительства, на долю одного процента самых высокооплачиваемых жителей приходится около 27% всех налоговых отчислений в стране.

    Отток капитала уже оказал давление на лондонский рынок предметов роскоши и элитной недвижимости, где покупатели начали требовать скидки из-за возросших инвестиционных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье британский миллиардер Дэвид Рубен переехал в Монако из-за высоких налогов.

    В прошлом году музыканты группы Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков страны.

    Британия потеряла почти 11 тыс. миллионеров после смены правительства.

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    5 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai

    МИД: Россия осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai и рассчитывает на объективное расследование инцидента, заявило Министерство иностранных дел.

    «Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников в помощи пилоту-террористу.

    В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом.

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    5 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии

    Глава еврейского крыла Зеленой партии Британии пригрозила уходом из-за резолюции о сионизме

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководитель еврейского крыла британской Партии зеленых Вивьен Лихтенштейн заявила, что может покинуть партию после принятия на конференции резолюции, приравнявшей сионизм к расизму и призвавшей заменить Израиль единым палестинским государством.

    На ежегодной конференции Партии зеленых в Брайтоне в воскресенье делегаты проголосовали за резолюцию, которая предлагает считать сионизм – движение за еврейское государство – «такой же формой расизма, как и любая другая», а также призывает заменить Израиль единым палестинским государством с равными правами для всех, передает The Guardian.

    Вивьен Лихтенштейн отметила, что еврейские члены партии по-разному оценили инициативу, но назвала документ вредным: «Я не думаю, что это полезно, и это не меняет абсолютно ничего для палестинцев». Отвечая на вопрос, останется ли она в партии, Лихтенштейн сказала, что пока не приняла решение и «вполне возможно», что выйдет из рядов зеленых после обсуждения с коллегами.

    Резолюция вызвала недовольство части активистов тем, что лидер Зеленой партии в Англии и Уэльсе Зак Полански не участвовал в голосовании, а призвал сторонников пропустить конференцию и поехать в его округ Холборн и Сент-Панкрас перед довыборами. Некоторые члены партии уверены, что при большей активности Полански голосование, где документ поддержали 1022 делегата против 813, можно было бы провалить.

    Текст резолюции вызывает особое беспокойство у части еврейских зеленых, которые опасаются дисциплинарных преследований за членство в организациях и даже синагогах, поддерживающих сионизм; инициаторы из группы «Зеленые за Палестину» это отрицают. Лихтенштейн предупредила, что партия теоретически может обвинить британские и израильско-еврейские, а также совместные арабо-еврейские организации в «сионизме и, следовательно, расизме», даже если те выступают против оккупации и помогают палестинцам на местах.

    Министерство иностранных дел Израиля осудило решение Зеленой партии и назвало его «явно антисемитским текстом», после чего Заку Полански запретили въезд в страну. По данным издания, некоторые члены партии уже консультируются с юристами по поводу возможного оспаривания резолюции по закону о равенстве, а известный барристер Адам Вагнер заявил, что существующая формулировка несет «сильный риск» нарушения Акта о равенстве 2010 года, так как может дискриминировать и подвергать преследованию сторонников сионизма и более широко еврейских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после принятия спорной резолюции. В воскресенье Зеленая партия Британии на конференции приравняла сионизм к расизму и предложила заменить Израиль единым палестинским государством. В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы на фоне ее позиции по палестинскому вопросу.

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    5 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии

    Telegraph: Брат Карла III Эндрю оспорил в суде обыски по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в суд с иском к полиции, оспорив законность своего задержания и обысков.

    Бывший принц Эндрю потребовал проверить, были ли действия правоохранительных органов законными, в частности выдача ордеров на обыск в его доме, пишет The Telegraph.

    На этой неделе суд проведет закрытое слушание, где решит, следует ли обнародовать документы по этому иску. Это первый с 1649 года случай, когда член королевской семьи оспаривает уголовное преследование, отмечает РИА «Новости».

    Эндрю задержали в феврале по делу о злоупотреблении полномочиями торгового представителя. По версии следствия, он пересылал государственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну. В конце 2025 года Карл III лишил брата всех титулов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Карл III распорядился допустить полицию к документам брата.

    Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю.

    Полицейские продлили обыски по делу экс-принца.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    5 октября 2026, 10:22 • Новости дня
    В Израиле 289 детей назвали в честь героя, погибшего во время трагедии 7 октября

    Tекст: Игорь Иножарский

    После нападения 7 октября жители Израиля назвали 289 детей именем Анера Шапиро, который погиб, отбрасывая гранаты из бомбоубежища возле кибуца Реим.

    После обострения конфликта сотни израильских семей решили назвать новорожденных в честь Анера Шапиро – молодого человека, который раз за разом выбрасывал залетавшие в бомбоубежище гранаты, пожертвовав жизнью ради спасения укрывавшихся там людей, пишет Israel National News.

    По данным Ассоциации Анера Шапиро, число получающих это имя детей резко возросло. До 7 октября в Израиле в среднем лишь около 11 новорожденных в год называли Анерами, однако с начала боевых действий показатель увеличился более чем в десять раз.

    «Узнать, что все больше родителей решают назвать своего ребенка Анером, – это чувство, которое трудно передать словами», – рассказали родители героя Шира и Моше Шапиро в интервью изданию Yediot Ahronot.

    По их словам, каждый такой ребенок несет в себе частицу мужества, любви и готовности защищать других даже в самые тяжелые моменты. Родители подчеркнули, что звучащее в домах и детских садах по всей стране имя сына дает им ощущение продолжающей жить памяти, что стало сильнейшей формой увековечения его подвига.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке ХАМАС. В августе Армия обороны Израиля ликвидировала участников нападения 7 октября. Военные уничтожили удерживавшего заложников в секторе Газа командира палестинского движения.

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