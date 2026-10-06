Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

Глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии

Глава еврейского крыла Зеленой партии Британии пригрозила уходом из-за резолюции о сионизме

Tекст: Игорь Иножарский

На ежегодной конференции Партии зеленых в Брайтоне в воскресенье делегаты проголосовали за резолюцию, которая предлагает считать сионизм – движение за еврейское государство – «такой же формой расизма, как и любая другая», а также призывает заменить Израиль единым палестинским государством с равными правами для всех, передает The Guardian.

Вивьен Лихтенштейн отметила, что еврейские члены партии по-разному оценили инициативу, но назвала документ вредным: «Я не думаю, что это полезно, и это не меняет абсолютно ничего для палестинцев». Отвечая на вопрос, останется ли она в партии, Лихтенштейн сказала, что пока не приняла решение и «вполне возможно», что выйдет из рядов зеленых после обсуждения с коллегами.

Резолюция вызвала недовольство части активистов тем, что лидер Зеленой партии в Англии и Уэльсе Зак Полански не участвовал в голосовании, а призвал сторонников пропустить конференцию и поехать в его округ Холборн и Сент-Панкрас перед довыборами. Некоторые члены партии уверены, что при большей активности Полански голосование, где документ поддержали 1022 делегата против 813, можно было бы провалить.

Текст резолюции вызывает особое беспокойство у части еврейских зеленых, которые опасаются дисциплинарных преследований за членство в организациях и даже синагогах, поддерживающих сионизм; инициаторы из группы «Зеленые за Палестину» это отрицают. Лихтенштейн предупредила, что партия теоретически может обвинить британские и израильско-еврейские, а также совместные арабо-еврейские организации в «сионизме и, следовательно, расизме», даже если те выступают против оккупации и помогают палестинцам на местах.

Министерство иностранных дел Израиля осудило решение Зеленой партии и назвало его «явно антисемитским текстом», после чего Заку Полански запретили въезд в страну. По данным издания, некоторые члены партии уже консультируются с юристами по поводу возможного оспаривания резолюции по закону о равенстве, а известный барристер Адам Вагнер заявил, что существующая формулировка несет «сильный риск» нарушения Акта о равенстве 2010 года, так как может дискриминировать и подвергать преследованию сторонников сионизма и более широко еврейских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после принятия спорной резолюции. В воскресенье Зеленая партия Британии на конференции приравняла сионизм к расизму и предложила заменить Израиль единым палестинским государством. В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы на фоне ее позиции по палестинскому вопросу.