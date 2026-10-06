Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона
Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля
Британский посол Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что ответом на закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме может стать высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне, сообщает Ynet.
«Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.
Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».
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