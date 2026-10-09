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Уроженка Сомали заняла место бывшего премьера Стармера в парламенте Британии
Sky News: Уроженка Сомали выиграла выборы на место Стармера в парламенте
Представительница Лейбористской партии Сагал Абди-Вали одержала победу на дополнительных выборах в британский парламент, заняв депутатское место бывшего премьер-министра страны Кира Стармера.
Сагал Абди-Вали выиграла выборы в округе Холборн и Сент-Панкрас на севере Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
Она получила 12 292 голоса, что составило 45,17% от общего числа. Второе место занял лидер партии зеленых Зак Полански с результатом 8 928 голосов. Третьими стали консерваторы, получившие 1 922 голоса, четвертой – партия Reform UK с 1 612 голосами, пятыми – либерал-демократы с 924 голосами.
Дополнительные выборы состоялись в связи с тем, что в начале сентября бывший премьер-министр Британии Кир Стармер сложил полномочия депутата. Он представлял этот традиционно голосующий за лейбористов округ с 2015 года. Сама Абди-Вали родилась в 1984 году и переехала в Великобританию из Сомали в возрасте шести лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов. Партия потеряла половину мест по итогам региональных выборов в Британии. Британские лейбористы назвали Стармера токсичным и отстранили от участия в кампании.