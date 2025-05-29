Знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю

Tекст: Ольга Иванова

Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев, передает ТАСС. Обращение адресовано премьер-министру Британии Киру Стармеру, его текст приводит телеканал Sky News.

Письмо подготовила благотворительная организация Choose Love, занимающаяся помощью беженцам. В письме говорится о необходимости немедленно остановить экспорт британского оружия в Израиль, допустить гуманитарные организации в сектор Газа, а также содействовать перемирию. «Мы призываем вас немедленно принять меры, чтобы положить конец соучастию Великобритании в ужасах, происходящих в Газе», – отмечается в обращении.

Письмо также подписали певица Палома Фейт, группы Massive Attack и Primal Scream, актеры Риз Ахмед, Лина Хиди, Тильда Суинтон, Максин Пик, Зоуи Эштон, ирландская актриса Никола Кофлан, режиссер Дэнни Бойл и спортивный комментатор Гари Линекер.

В письме отмечено, что «нельзя называть происходящее «невыносимым» и при этом бездействовать. За происходящим наблюдает весь мир, и история этого не забудет. Дети Газы не могут ждать ни минуты дольше».

Напомним, в сентябре прошлого года Британия уже приостановила часть экспортных лицензий на военную продукцию для Израиля, а в мае ввела санкции против семи израильских лиц и компаний, а также прекратила переговоры о свободной торговле с Израилем после новой военной операции в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес властей Великобритании, Франции и Канады после их заявлений о возможном признании палестинского государства и требовании к Израилю прекратить операцию в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне. Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.