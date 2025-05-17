Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.2 комментария
Лидеры ЛАГ объявили о всеобщих выборах в Палестине в течение года
Лидеры ЛАГ пообещали выборы в Палестине в течение года
Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим, следует из декларации лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ).
Президентские и парламентские выборы в Палестине состоятся в течение года, говорится в декларации лидеров стран Лиги арабских государств, опубликованной по итогам саммита в Багдаде, передает ТАСС.
Документ подтверждает проведение выборов на всех палестинских территориях – секторе Газа, Западном берегу реки Иордан и Восточном Иерусалиме.
В декларации отмечается, что народ Палестины может выбирать представителей исключительно демократическим путем. В тексте подчеркивается необходимость создания соответствующих условий для проведения выборов в указанные сроки.
Ранее лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе и выделили необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.
Президент России Владимир Путин на переговорах с Махмудом Аббасом в Кремле подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для достижения мира между Израилем и Палестиной.