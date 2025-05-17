Лидеры ЛАГ объявили о всеобщих выборах в Палестине в течение года

Лидеры ЛАГ пообещали выборы в Палестине в течение года

Tекст: Вера Басилая

Президентские и парламентские выборы в Палестине состоятся в течение года, говорится в декларации лидеров стран Лиги арабских государств, опубликованной по итогам саммита в Багдаде, передает ТАСС.

Документ подтверждает проведение выборов на всех палестинских территориях – секторе Газа, Западном берегу реки Иордан и Восточном Иерусалиме.

В декларации отмечается, что народ Палестины может выбирать представителей исключительно демократическим путем. В тексте подчеркивается необходимость создания соответствующих условий для проведения выборов в указанные сроки.

Ранее лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе и выделили необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.

Президент России Владимир Путин на переговорах с Махмудом Аббасом в Кремле подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для достижения мира между Израилем и Палестиной.

