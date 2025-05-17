Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Страны ЛАГ призвали прекратить огонь и помочь Газе
Лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе, выделив необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.
Лидеры стран Лиги арабских государств потребовали прекратить кровопролитие в Газе и обеспечить доставку гуманитарной помощи, сообщает ТАСС. Итоговое заявление по результатам 34-го саммита в Багдаде распространило иракское агентство INA. В документе говорится: «Решительно отвергаем попытки принудительного перемещения палестинцев и считаем, что в Газу необходимо срочно ввезти гуманитарную помощь. Мы призываем мировое сообщество оказать давление [на Израиль], чтобы кровопролитие в анклаве прекратилось». Участники саммита также выразили осуждение продолжающихся атак Израиля по территории Сирии, отмечает телеканал Al Hadath. В итоговом заявлении страны ЛАГ потребовали немедленного прекращения атак и призвали к защите гражданского населения в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.