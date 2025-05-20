Нетаньяху обвинил Британию, Канаду и Францию в провокации терактов

Нетаньяху заявил о риске новых нападений из-за позиции Лондона, Оттавы и Парижа

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес властей Великобритании, Франции и Канады после их заявлений о возможном признании палестинского государства и требовании к Израилю прекратить операцию в секторе Газа, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные шаги станут «огромной наградой за геноцидное нападение на Израиль 7 октября 2023 года» и приведут к новым террористическим атакам против еврейского государства.

Нетаньяху отметил, что требование остановить оборонительную войну Израиля и создание палестинского государства поощряют терроризм. Он подчеркнул: «Лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, одновременно провоцируя новые подобные зверства».

Премьер напомнил, что война началась 7 октября прошлого года после нападения палестинских боевиков на южные поселения Израиля, при котором погибли 1200 человек и были взяты в плен более 250 заложников. Нетаньяху заявил, что Израиль примет видение президента Трампа и призывает европейских лидеров последовать этому примеру. Он добавил, что война может закончиться, если заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие и будет изгнан, а сектор Газа демилитаризован.

По информации РИА Новости, Британия, Франция и Канада предупредили Израиль о возможных адресных санкциях в случае продолжения военного наступления и ограничений на поставку гуманитарной помощи. Эти страны заявили о готовности признать палестинское государство и выступили против расширения еврейских поселений на Западном берегу.

Израильская армия в последние выходные развернула крупномасштабные наземные операции в Газе в рамках борьбы с движением ХАМАС. Боевые действия сопровождаются переговорами в Катаре, где обсуждаются условия перемирия и освобождения заложников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне. Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для мира между Израилем и Палестиной.