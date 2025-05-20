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    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

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    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    20 мая 2025, 00:53 • Новости дня

    Нетаньяху обвинил Британию, Канаду и Францию в провокации терактов

    Нетаньяху заявил о риске новых нападений из-за позиции Лондона, Оттавы и Парижа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу росту террористической активности.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес властей Великобритании, Франции и Канады после их заявлений о возможном признании палестинского государства и требовании к Израилю прекратить операцию в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные шаги станут «огромной наградой за геноцидное нападение на Израиль 7 октября 2023 года» и приведут к новым террористическим атакам против еврейского государства.

    Нетаньяху отметил, что требование остановить оборонительную войну Израиля и создание палестинского государства поощряют терроризм. Он подчеркнул: «Лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, одновременно провоцируя новые подобные зверства».

    Премьер напомнил, что война началась 7 октября прошлого года после нападения палестинских боевиков на южные поселения Израиля, при котором погибли 1200 человек и были взяты в плен более 250 заложников. Нетаньяху заявил, что Израиль примет видение президента Трампа и призывает европейских лидеров последовать этому примеру. Он добавил, что война может закончиться, если заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие и будет изгнан, а сектор Газа демилитаризован.

    По информации РИА Новости, Британия, Франция и Канада предупредили Израиль о возможных адресных санкциях в случае продолжения военного наступления и ограничений на поставку гуманитарной помощи. Эти страны заявили о готовности признать палестинское государство и выступили против расширения еврейских поселений на Западном берегу.

    Израильская армия в последние выходные развернула крупномасштабные наземные операции в Газе в рамках борьбы с движением ХАМАС. Боевые действия сопровождаются переговорами в Катаре, где обсуждаются условия перемирия и освобождения заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности признания Палестины государством в июне. Лидеры стран ЛАГ договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для мира между Израилем и Палестиной.

    17 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Эрдоган поймал Макрона за руку

    Эрдоган поймал Макрона за руку и не отпускал десять секунд

    Эрдоган поймал Макрона за руку
    @ IHA News

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи в Тиране президент Франции Эмманюэль Макрон попытался оказать психологическое давление на Реджепа Эрдогана, однако турецкий лидер уверенно пресек этот жест, удержав его за палец около десяти секунд, сообщили турецкие СМИ.

    Турецкие СМИ и газета Yeni Safak обратили внимание на инцидент между президентами Франции и Турции, который произошел на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, передает РИА «Новости». Эмманюэль Макрон подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера.

    Однако Эрдоган сразу убрал свою руку, но при этом удержал два пальца Макрона. Французский президент смог вытащить только один палец, а второй Эрдоган продолжал крепко держать около десяти секунд, улыбаясь и не вставая. После короткой беседы через переводчика турецкий лидер похлопал Макрона по руке, и тот отошел.

    В СМИ и социальных сетях эпизод был воспринят как неудачная попытка Макрона психологически надавить на Эрдогана. В Yeni Safak инцидент охарактеризовали фразой: «Макрон ударился о скалу».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Турция поддержит Европу в случае конфликта США и ЕС.

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    19 мая 2025, 02:15 • Новости дня
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке

    Ульянов прокомментировал признание Дурова о давлении французской разведки

    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    @ Министерство иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова о запросе французской разведки вмешаться в румынские выборы.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова в том, как французская разведка пыталась заставить его вмешаться в румынские выборы, и признался, что прежде думал о предпринимателе иначе.

    «Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», – написал дипломат в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.

    Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
    Израиль начал наземную операцию «Колесницы Гидеона» в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля начала активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    Отмечается, что операция проходит под кодовым названием «Колесницы Гидеона» и включает массированное продвижение сухопутных подразделений, передает ТАСС.

    В армейской пресс-службе уточнили, что за последнюю неделю ВВС Израиля нанесли удары по более чем 670 объектам, связанным с ХАМАС по всему сектору. По данным военных, эти атаки были направлены на срыв подготовки противника и оказание поддержки наступающим частям.

    Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа 18 мая погибли 96 человек и свыше 140 получили ранения, среди погибших были извлеченные из-под завалов.

    Накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

    Между тем ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    17 мая 2025, 23:20 • Новости дня
    Французский политик Филиппо высмеял попытку Макрона поумничать перед Эрдоганом

    Политик Филиппо заявил об унижении Макрона во время встречи с Эрдоганом

    Французский политик Филиппо высмеял попытку Макрона поумничать перед Эрдоганом
    @ Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите в Албании, когда попытался продемонстрировать психологическое превосходство, сообщил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял неловкую попытку президента Франции Эммануэля Макрона «поумничать» при общении и рукопожатии с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите Европейского политического сообщества, о чем он сообщил в соцсети Х, приложив видео ситуации.

    «Макрон пытался поумничать перед Эрдоганом, но оказался униженным! Эрдоган выдал ему Трампа, не отпуская его палец, а Макрон чувствует себя, как маленький мальчик перед камерами! Макрон – это просто катастрофа!» – подписал Филиппо ролик.

    О том, как Макрон попытался доминировать над Эрдоганом газета ВЗГЛЯД писала ранее в этот день.

    Напомним, Макрон и Трамп породили ряд мемов и юмористических высказываний о «доминирующем рукопожатии». К примеру, на встрече Трампа с Макроном и Владимиром Зеленским в декабре 2024 года во Франции американец пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. До этого, в 2017 году, два политика поразили мир крепостью рукопожатия.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США, замеченный на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий.

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    18 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    МИД Франции отверг обвинения во вмешательстве в румынские выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция категорически отвергла обвинения в попытках повлиять на президентские выборы в Румынии, подчеркнув необоснованность подобных утверждений в соцсетях.

    Опровержение обвинений во вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии появилось в заявлении МИД, опубликованном в социальной сети X (соцсеть заблокирована в России), передает ТАСС. В документе подчеркивается: «В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии».

    К заявлению был прикреплен скриншот поста Павла Дурова, на котором красными буквами написано слово «фейк». Французское ведомство также указало, что решение об отмене первого тура президентских выборов в декабре 2024 года румынские власти приняли самостоятельно после вмешательства субъектов, якобы связанных с Россией.

    Ранее в своем Telegram-канале сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил, что отказался выполнять просьбу властей одной западноевропейской страны по блокировке каналов румынских консерваторов перед выборами. В публикации был использован эмодзи багета.

    Ранее кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «диктаторских замашках» и вмешательстве в демократические процессы страны.


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    18 мая 2025, 03:12 • Новости дня
    Премьер Албании провел Макрона за руку на саммите в Тиране
    Премьер Албании провел Макрона за руку на саммите в Тиране
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон вновь привлек внимание СМИ на саммите Европейского политического сообщества – камеры сняли, как премьер-министр Албании Эди Рама ведет его за руку.

    «Почему премьер-министр Албании Рама ведет Макрона за руку?» – задается вопросом RT в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как пишет RT, «в последнее время руки Макрона фигурируют во всех новостях».

    Напомним, в ходе встречи в Тиране Макрон попытался оказать психологическое давление на Реджепа Эрдогана, однако турецкий лидер уверенно пресек этот жест, удержав его за палец около десяти секунд. Рукопожатия Макрона с мировыми лидерами и прежде становились предметами обсуждения.


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    18 мая 2025, 10:29 • Новости дня
    Тело лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара нашли в тоннеле Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело одного из руководителей ХАМАС Мухаммеда Синвара было обнаружено в подземном тоннеле под Хан-Юнисом, вместе с десятью боевиками.

    Тело одного из лидеров радикального движения ХАМАС Мухаммеда Синвара было обнаружено на юге сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    По информации источников телеканала, Мухаммед Синвар, являющийся братом бывшего главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, был найден погибшим вместе с еще 10 боевиками. Все тела были обнаружены в одном из тоннелей, расположенных под городом Хан-Юнис.

    На данный момент руководство ХАМАС не комментировало сообщения об обнаружении тел своих представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Усаму Табаша, который возглавлял военную разведку ХАМАС на юге сектора Газа. Усама Табаш также руководил подразделением по корректировке огня движения.

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    17 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    ХАМАС объявило о начале непрямых переговоров с Израилем

    AlArabiya: ХАМАС начало непрямые переговоры с Израилем в Дохе без условий

    Tекст: Ирма Каплан

    В Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара, сообщил телеканал AlArabiya.

    Переговоры между представителями движения ХАМАС и израильской делегацией проходят в Дохе, сообщил советник по связям со СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер аль-Нуну, сообщил телеканал AlArabiya со ссылкой на агентство France Presse (AFP).

    «Сегодня в Дохе уже начался новый раунд непрямых переговоров без предварительных условий. Переговоры будут открыты по всем вопросам без каких-либо оговорок и предварительных условий. ХАМАС представит свою точку зрения по всем вопросам, особенно по вопросам, связанным с прекращением войны, выводом израильских войск и обменом пленными», – сказал он.

    Другой неназванный лидер ХАМАС из Газы рассказал AFP, что данный раунд не базируется на прежних предложениях сторон и не предполагает предварительных условий.

    Он добавил, что соглашение возможно при наличии политической воли у Израиля и достаточного давления со стороны США, Египта и Катара, но пока говорить об оптимистических результатах слишком рано.

    Информированный палестинский источник уточнил, что на этих переговорах отсутствуют конкретные документы, включая предложения американского посланника Стива Уиткоффа, что указывает на старт обсуждений с нуля.

    Ранее Махмуд Аббас на арабском саммите подчеркнул необходимость дать государству Палестина возможность взять на себя ответственность в секторе Газа.

    Минздрав сектора Газа неоднократно повторяли, что операция Израиля привела к гибели более 53 тыс. человек и вынужденному перемещению почти двух миллионов жителей.

    Израиль, в свою очередь, обвинил ХАМАС в хищении гуманитарной помощи и с марта заблокировал поставки в анклав, потребовав освобождения удерживаемых заключенных.

    Глобальный центр мониторинга голода заявил, что продовольственный кризис угрожает примерно четверти населения Газы, а президент США Дональд Трамп заметил, что многие жители анклава голодают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

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    18 мая 2025, 07:48 • Новости дня
    WSJ: ХАМАС хотело сорвать переговоры Израиля и Саудовской Аравии

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль осенью 2023 года для предотвращения сближения между Тель-Авивом и Эр-Риядом, пишет WSJ.

    Высшее руководство ХАМАС решило атаковать Израиль 7 октября 2023 года с целью помешать мирным переговорам между Израилем и Саудовской Аравией, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на документ, который обнаружили  израильские военные в одном из туннелей под сектором Газа.

    «За несколько дней до нападения, в результате которого погибло около 1200 человек, Яхья Синвар, глава ХАМАС в Газе, сказал соратникам, что для срыва переговоров по нормализации отношений (Израиля и Саудовской Аравии) необходимы «чрезвычайные меры», – говорится в статье.

    По словам Синвара, в случае соглашения между Израилем и саудитами, арабские и исламские страны могут последовать их примеру, а палестинская проблема отойдет на второй план, пишет WSJ.

    В результате нападения, организованного ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, погибло около 1200 человек

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по лагерю беженцев Аль-Маваси в южной части сектора Газа погибли 36 человек, некоторых пострадавших доставили в местные госпитали.

    При этом днем ранее в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

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    19 мая 2025, 01:37 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» за веселость в Албании

    Политик Филиппо указал на неуместную веселость Макрона на саммите в Албании

    Tекст: Ирма Каплан

    Веселье и задор французского президента Эммануэля Макрона на саммите в Албании вызвали едкое негодование у главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который счел поведение лидера страны нелепым и самодовольным.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо снова раскритиковал неуместные выпады президента Франции Эммануэля Макрона на международном мероприятии – саммите в Албании, где во время коллективного фотографирования Макрон улыбался и поднимал большие пальцы вверх.

    «Догадайтесь-ка, кто тот единственный самовлюбленный идиот, который размахивает кулаками, подняв большие пальцы вверх с идиотским восторгом», – написал он в соцсети Х, в которой выложил фото с саммита.

    На фото десятки участников в костюмах и строгих нарядах выстроились в несколько рядов для коллективного фото, улыбаются, смотрят по сторонам, и один из них выделяется широкой улыбкой и довольным видом, это Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Филиппо высмеял неловкую попытку президента Франции Эммануэля Макрона «поумничать» при общении и рукопожатии с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите Европейского политического сообщества.

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    18 мая 2025, 03:41 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о десятках погибших в лагере Аль-Маваси на юге Газы

    Al Jazeera: Не менее 36 человек погибли после удара Израиля по лагерю на юге Газы

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате ударов по лагерю беженцев Аль-Маваси в южной части сектора Газа погибли 36 человек, некоторых пострадавших доставили в местные госпитали, сообщил канал Al Jazeera.

    Число погибших в результате атак Израиля по палаточному лагерю Аль-Маваси на юге сектора Газа, где находились перемещенные палестинцы, укрывавшиеся от боевых действий, достигло 36 человек, предает телеканал Al Jazeera.

    «Израильские силы продолжают бомбардировать Газу, атакуя так называемую безопасную зону Аль-Маваси и погубив не менее 36 человек. Атаки происходят, когда Израиль мобилизуется перед расширенным наземным наступлением на Газу и возобновлением переговоров о прекращении огня с ХАМАС в Катаре», – говорится в сообщении телеканала.

    Жертвы и раненые были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера в Хан-Юнисе, точное число раненых не приводится.

    Армия обороны Израиля в ночь на 18 мая возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе, выделив необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.

    ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода, так как в секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев.

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    17 мая 2025, 17:51 • Новости дня
    Страны ЛАГ призвали прекратить огонь и помочь Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе, выделив необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи населению сектора.

    Лидеры стран Лиги арабских государств потребовали прекратить кровопролитие в Газе и обеспечить доставку гуманитарной помощи, сообщает ТАСС. Итоговое заявление по результатам 34-го саммита в Багдаде распространило иракское агентство INA. В документе говорится: «Решительно отвергаем попытки принудительного перемещения палестинцев и считаем, что в Газу необходимо срочно ввезти гуманитарную помощь. Мы призываем мировое сообщество оказать давление [на Израиль], чтобы кровопролитие в анклаве прекратилось». Участники саммита также выразили осуждение продолжающихся атак Израиля по территории Сирии, отмечает телеканал Al Hadath. В итоговом заявлении страны ЛАГ потребовали немедленного прекращения атак и призвали к защите гражданского населения в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    17 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Почти 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки в больницы поступили тела 153 погибших и 459 раненых, многие остаются под завалами.

    Почти 150 человек погибли, а более 450 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за прошедшие сутки, сообщает РИА «Новости». Министерство здравоохранения палестинского полуэксклава уточнило, что за 24 часа в больницы поступили тела 153 погибших, включая семь тел, извлеченных из-под завалов ранее. В заявлении отмечено, что в числе пострадавших числится 459 человек.

     Палестинские медицинские службы сообщили, что под завалами остается неустановленное количество погибших, к которым спасательные бригады и сотрудники гражданской обороны пока не могут получить доступ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Детские организации сообщили о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных миссий в Палестине.

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    18 мая 2025, 10:16 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Ансар Алла» объявило о запуске двух ракет по аэропорту Бен-Гурион, что привело к кратковременной приостановке авиасообщения и эвакуации людей в укрытия.

    Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС. Представитель вооруженных сил, сформированных хуситами, Яхья Сариа сообщил, что операция была проведена с применением двух баллистических ракет.

    Он заявил в эфире телеканала Al Masirah: «Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием двух баллистических ракет. Операция достигла своей цели и вынудила миллионы оккупантов укрыться в бомбоубежищах. Авиасообщение в аэропорту было приостановлено на час».

    Согласно заявлению Сарии, одна из ракет была «гиперзвуковой» с наименованием «Палестина-2». Кроме того, представитель «Ансар Алла» отметил запуск ударного беспилотника по направлению к израильскому аэропорту утром в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    19 мая 2025, 06:00 • Новости дня
    Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе

    Al Jazeera: ЦАХАЛ начал сносить больницу на севере Газы с людьми внутри

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории индонезийской больницы в Газе оказались заблокированы не менее 55 человек после того, как ЦАХАЛ приступил к сносу здания, передает телеканал Al Jazeera.

    Израильские военные приступили к сносу индонезийской больницы на севере сектора Газа вечером в воскресенье, передает телеканал Al Jazeera.

    Сообщается, что израильские войска снесли одну из стен бульдозером. При этом, по данным телеканала, в здании остаются не менее 55 человек, среди которых четыре врача и восемь медсестер.

    «Больница, включая отделение интенсивной терапии, подвергается прямому нападению», – заявил директор индонезийской больницы доктор Марван аль-Султан, добавив, что никто не смог добраться до учреждения, в котором находилось около 30 пациентов и 15 медицинских работников.

    Эта индонезийская больница – последнее медучреждение на севере Газы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Израиля согласились на ограниченный ввоз продовольствия в сектор Газа, чтобы предотвратить голод и обеспечить проведение военной операции. При этом Армия обороны Израиля начала 18 мая активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа.

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