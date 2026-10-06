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Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о подготовке ХАМАС к новой атаке перед выборами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС попытается атаковать страну в преддверии парламентских выборов в конце октября.
Радикалы из палестинского движения ХАМАС могут попытаться вновь напасть на Израиль перед октябрьскими парламентскими выборами, считает израильский премьер, передает ТАСС.
«Именно из-за того, что ХАМАС так слаб, он попытается бросить нам вызов оставшимися силами перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход», – заявил Нетаньяху в преддверии годовщины атаки прошлого года.
Глава правительства добавил, что израильская сторона готова к такому развитию событий и будет жестко пресекать подобные попытки. По его словам, за последнее время Израиль стал сильнейшей страной на Ближнем Востоке, а его противники сейчас максимально ослабли, поэтому на любую ошибку со стороны ХАМАС армия ответит сокрушительной силой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.
Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке движения.
В прошлом месяце израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.