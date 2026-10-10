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Береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера
Береговая охрана ОАЭ спасла 22 моряка с загоревшегося танкера
Сотрудники Береговой охраны Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов спасли 22 моряка после пожара на нефтяном танкере в водах Персидского залива.
Экипаж судна был эвакуирован после получения сигнала бедствия, передает ТАСС со ссылкой на заявление Национальной гвардии ОАЭ в социальной сети X.
«Группе береговой охраны Национальной гвардии удалось спасти 22 выходца из азиатских стран после того, как на нефтяном танкере в водах Персидского залива вспыхнул пожар», – говорится в сообщении.
Специалисты оперативно обнаружили судно и провели эвакуацию. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их передали соответствующим службам. Состояние моряков стабильное.
Накануне Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) информировал о попадании неизвестного снаряда в танкер недалеко от побережья ОАЭ, что вызвало возгорание, которое впоследствии было ликвидировано. Инцидент зафиксирован в 13 морских милях к западу от района Аль-Джазира аль-Хамра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания в него снаряда.
До этого танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.