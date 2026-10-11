Росавиация заявила о закрытии аэропорта Сочи по техническим причинам

Tекст: Вера Басилая

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты, однако он остается закрытым по техническим причинам, сообщает Росавиация.

В ведомстве уточнили, что прежние меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Сочи на территории аэропорта, частного сектора и возле отелей упали фрагменты беспилотников, в результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на воскресенье силы ПВО отразили почти 50 дронов ВСУ в Каменске, Новошахтинске и девяти районах Ростовской области.

Пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира.