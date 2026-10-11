Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Росавиация заявила о закрытии аэропорта Сочи по техническим причинам
Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, при этом он остается закрыт по техническим причинам.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты, однако он остается закрытым по техническим причинам, сообщает Росавиация.
В ведомстве уточнили, что прежние меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Сочи на территории аэропорта, частного сектора и возле отелей упали фрагменты беспилотников, в результате происшествия никто не пострадал.
В ночь на воскресенье силы ПВО отразили почти 50 дронов ВСУ в Каменске, Новошахтинске и девяти районах Ростовской области.
Пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира.