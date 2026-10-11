Володин назвал АПК ключевым сектором для продовольственной безопасности

Володин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Tекст: Вера Басилая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ветеранов и работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

«Агропромышленный комплекс – один из ключевых секторов экономики, который имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны», – заявил Володин.

Он подчеркнул, что отрасль динамично развивается, активно идет по пути технологической модернизации и наращивания экспортного потенциала. Спикер Госдумы добавил, что компетентность и ответственное отношение аграриев к своему делу вызывают глубокое уважение, и пожелал им здоровья и успехов.

Ранее президент Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником, отметив стабильную работу АПК в непростое время санкционного давления и высокие урожаи зерновых.

До этого на выставке «Золотая осень» представили главные достижения АПК России. Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием, а также вручил госнаграды работникам АПК.