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Во Владимире после атаки БПЛА на 80% восстановили энергоснабжение
Авдеев сообщил о восстановлении энергоснабжения на 80% во Владимире
Энергоснабжение во Владимире, локально нарушенное после атаки беспилотника, восстановлено на 80%, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение – на 100%. Энергетики продолжают работу», – написал Авдеев в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира.
В этот же день атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.