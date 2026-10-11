Во Владимире после атаки БПЛА на 80% восстановили энергоснабжение

Авдеев сообщил о восстановлении энергоснабжения на 80% во Владимире

Tекст: Вера Басилая

«Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение – на 100%. Энергетики продолжают работу», – написал Авдеев в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира.

В этот же день атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.