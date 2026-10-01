Полянский сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой

Tекст: Ольга Иванова

Полянский заявил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе напоминает 1938 год, передает ТАСС. Тогда ведущие европейские страны отклонили предложения Советского Союза о создании системы коллективной безопасности.

Дипломат напомнил, что 88 лет назад Британия и Франция заключили Мюнхенский сговор с нацистской Германией. Это соглашение стало прологом ко Второй мировой войне. Перед этим, весной 1938 года, Москва предлагала созвать международную конференцию для обсуждения европейской безопасности.

«Эти меры были высокомерно отвергнуты ведущими европейскими державами. Вам эта ситуация ничего не напоминает?» – обратился постпред к коллегам на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала сформировать систему коллективной безопасности, однако сталкивалась лишь с антироссийской истерией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Дмитрий Полянский заявил о глубоком кризисе внутри ОБСЕ.

Днем ранее постпред усомнился в способности организации стать надежной площадкой для реализации мирных соглашений.

Летом дипломат назвал эту структуру инструментом гибридной войны западных стран против России.