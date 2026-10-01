Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин заявил, что его не смутил визит Зеленского в Белград
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии какого-либо смущения из-за поездки Владимира Зеленского в Белград.
Заявление прозвучало в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в четверг в Национальном центре «Россия».
Модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федор Лукьянов, поинтересовался у главы государства, не смутил ли его визит Зеленского в столицу Сербии.
«Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает. Мы политикой занимаемся», – ответил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко объяснил приезд Владимира Зеленского в Сербию шантажом со стороны Евросоюза.
Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в сохранении прежнего политического курса страны.
Жители сербской столицы провели акцию протеста против визита украинского политика.