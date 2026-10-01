Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин заявил о снижении уровня жизни и росте безработицы в ЕС
Президент России Владимир Путин заявил, что в экономиках европейских стран появляется все больше проблем, снижается уровень жизни и увеличивается число безработных.
Глава государства отметил, что эти негативные тенденции чувствуют на себе граждане ведущих европейских стран. По его словам, увеличение числа безработных и снижение уровня жизни подтачивают фундаментальные основы самого Евросоюза, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», Путин подчеркнул, что Россия не намерена критиковать экономическую политику Европы. «Мы здесь ничего не хотим, значит, сейчас сказать, критиковать, – это дело самих этих стран, самой объединенной Европы, комиссии Евросоюза, как выстраивать отношения», – добавил президент.
При этом российский лидер указал, что, на взгляд Москвы, многие вещи в ЕС делались и делаются до сих пор с ошибками. Эти просчеты, по его мнению, имеют большие негативные последствия для экономики всех европейских стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал ситуацию в Европе и мире весьма опасной.
В июне Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.
В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС нанесет серьезный ущерб экономике союза.