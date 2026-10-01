Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов

Tекст: Валерия Городецкая

«На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего и ни у кого не забираем и не национализируем», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Он противопоставил действия России блокировке резервов российского Центрального банка и использованию доходов от них.

«Заблокировали наши золотовалютные резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, недопустимо», – сказал Путин.

Президент подтвердил, что при благоприятном сценарии европейские компании смогут вернуть свои активы в России. На вопрос об этом он ответил: «Да, получат».

Путин пояснил, что часть предприятий в России передана под внешнее управление. При этом, по его словам, некоторые европейские государства забрали крупные российские предприятия, нарушив существующие правила. В качестве примера он привел действия Германии в отношении активов «Газпрома» и «Роснефти», а также упомянул ситуацию с «Лукойлом».

Глава государства подчеркнул, что Россия создает условия для зеркального ответа в случае национализации ее компаний на Западе.

«Ну что же мы не создаем для себя условия, при которых в случае национализации или, по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию. В понедельник президент передал российские активы сети Metro во временное управление.