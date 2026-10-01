Путин рассказал, что они с Си Цзиньпином понимают друг друга без слов

Tекст: Дарья Григоренко

Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил об отсутствии культурных барьеров в общении с китайским лидером, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, понимание между главами государств возникает мгновенно.



Президент вспомнил случай, как он и председатель КНР оказались в «накопителе» на одном из мероприятий без переводчиков. Лидеры двух стран смогли понять друг друга, не сказав ни слова.

«Я, к сожалению, пока по-китайски не говорю, председатель Си Цзиньпин не говорит пока по-русски… Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов», – поделился глава государства.

Путин подчеркнул, что дружеские отношения России и Китая служат важным фактором стабилизации мировой политики.

Кроме того, президент упомянул, что его внуки изучают китайский язык и уже говорят на нем. «Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчики, они говорят по-китайски», – сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом.

Китайский руководитель заявил о выходе двусторонних отношений на новую высоту.