Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний
Президент Владимир Путин обвинил ряд европейских стран в грубом изъятии активов российских энергетических гигантов в нарушение всех существующих правил.
«В некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгали у нас огромные предприятия... У Газпрома забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит», – сказал глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».
Российский лидер обратил внимание на то, что Москва не занимается изъятием чужой собственности. По его словам, страна не крадет и не национализирует зарубежные активы. Западные государства, напротив, заблокировали золотовалютные резервы Центробанка и распределяют доходы от них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ложью обвинения в национализации европейских предприятий в стране.
Ранее глава государства охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж.
В свою очередь американские власти позволили проводить сделки с российским «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.