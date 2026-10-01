Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин сообщил о строительстве новых предприятий ОПК в безопасных районах
Путин: Россия строит новые предприятия ОПК в максимально безопасных районах
Президент Владимир Путин сообщил, что в России идет строительство новых предприятий оборонно-промышленного комплекса в максимально безопасных районах.
Глава государства в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» отметил, что при строительстве новых предприятий в этой сфере учитываются современные способы ведения вооруженной борьбы, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия делает все для того, чтобы предприятия находились в максимально безопасных районах, и стройки идут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника. Тогда же глава государства призвал развивать все позитивные тенденции в отрасли.
В преддверии праздника Кремль анонсировал вручение госнаград сотрудникам ОПК.