Несколько поездов изменили маршруты после схода с рельсов вагонов в Прикамье
На одном из перегонов в Прикамье в хвосте грузового состава сошли с рельсов десять вагонов, из-за чего несколько поездов сменили маршруты, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в Telegram-канале.
Через станцию Калино проследуют поезда: №73 Тюмень – Санкт-Петербург (отправлением 1.03); №69 Чита – Москва (отправлением 26.02). Далее со станции Пермь поезда продолжат движение по основному маршруту
Поезд №2 Москва – Владивосток (отправлением 1.03) проследует через станцию Смычка с выходом на основной маршрут на станции Екатеринбург.
Поезд №802 «Финист» Пермь – Екатеринбург отменен. Пассажиры, следующие до Екатеринбурга, смогут по станции Пермь совершить посадку в поезд №2 Москва – Владивосток, сказано в сообщении компании.
Напомним, ранее Свердловская железная дорога (СЖД) сообщила о сходе десяти вагонов грузового поезда с рельсов на перегоне в Прикамье.