Сотни школьников задержаны на протестах во Франции

Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

Tекст: Игорь Иножарский

По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.