Песков напомнил об открытых признаниях экс-президента Франции Олланда о Минских соглашениях

Tекст: Александра Юдина

По его словам, бывший президент Франции откровенно признал, что Минские соглашения никто не собирался соблюдать, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Олланд открыто заявил, что Минские соглашения были просто временной мерой для того, чтобы Украина могла усилить свои вооруженные силы.

Он также заметил, что Макрон в своем выступлении о «российской угрозе» не упомянул о расширении влияния НАТО, что, как считает Песков, следует учитывать в обсуждении безопасности.

Представитель Кремля отметил, что Макрон, говоря о России как о возможной угрозе, не упомянул о расширении военного потенциала НАТО и о том, как военная структура альянса приближалась к границам России.

В заключение Песков заявил, что этот факт является важным для понимания контекста российско-французских отношений и реакции России на происходящее.

Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.