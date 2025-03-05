Президент Франции сообщил о планах по отправке европейского контингента на Украину

Tекст: Максим Попов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих киевский режим, сообщает ТАСС. Встреча состоится на следующей неделе в Париже и будет посвящена обсуждению потенциального размещения европейского контингента на Украине.

Макрон подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут выполнять роль наблюдателей за соблюдением мирного соглашения.

Выступая перед нацией, Макрон отметил, что важно обеспечить Украине гарантии безопасности на будущее. Он выразил недоверие к России, заявив, что нельзя полагаться только на ее обещания. По его словам, необходимо сделать все возможное для защиты Украины, в том числе за счет международных усилий по поддержанию мира.

Конфликт на Украине, по мнению Макрона, стал глобальным и представляет угрозу для безопасности Европы. Он отметил, что Россия наращивает свою военную мощь, увеличивая численность личного состава и количество техники. В связи с этим Макрон выразил сомнение в том, что Россия остановится на Украине.

Президент Франции призвал продолжать поддерживать киевский режим до тех пор, пока его представители не смогут начать переговоры с Россией. Он также выступил против любых попыток установить перемирие, которое может оказаться хрупким.

По мнению Макрона, мир не может быть достигнут через капитуляцию и разрушение Украины.

Ранее Макрон решил обсудить использование ядерного оружия Франции для защиты ЕС.