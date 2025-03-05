Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.11 комментариев
Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине
Президент Франции сообщил о планах по отправке европейского контингента на Украину
Франция организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине для контроля соблюдения будущего мирного соглашения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих киевский режим, сообщает ТАСС. Встреча состоится на следующей неделе в Париже и будет посвящена обсуждению потенциального размещения европейского контингента на Украине.
Макрон подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут выполнять роль наблюдателей за соблюдением мирного соглашения.
Выступая перед нацией, Макрон отметил, что важно обеспечить Украине гарантии безопасности на будущее. Он выразил недоверие к России, заявив, что нельзя полагаться только на ее обещания. По его словам, необходимо сделать все возможное для защиты Украины, в том числе за счет международных усилий по поддержанию мира.
Конфликт на Украине, по мнению Макрона, стал глобальным и представляет угрозу для безопасности Европы. Он отметил, что Россия наращивает свою военную мощь, увеличивая численность личного состава и количество техники. В связи с этим Макрон выразил сомнение в том, что Россия остановится на Украине.
Президент Франции призвал продолжать поддерживать киевский режим до тех пор, пока его представители не смогут начать переговоры с Россией. Он также выступил против любых попыток установить перемирие, которое может оказаться хрупким.
По мнению Макрона, мир не может быть достигнут через капитуляцию и разрушение Украины.
Ранее Макрон решил обсудить использование ядерного оружия Франции для защиты ЕС.