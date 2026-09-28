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    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    28 сентября 2026, 10:37 • Новости дня

    Французские пожарные устроили акцию протеста у Эйфелевой башни

    BFMTV: Французские пожарные устроили ночную акцию протеста у Эйфелевой башни

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже у Эйфелевой башни профсоюзы профессиональных пожарных провели ночную акцию протеста, выразив недовольство нехваткой финансирования и персонала на фоне рекордных лесных пожаров.

    Французские пожарные в ночь на понедельник устроили акцию протеста у Эйфелевой башни в связи с нехваткой ресурсов, проявившейся во время сильных лесных пожаров этим летом, передает BFMTV.

    Протестующие разбили лагерь у достопримечательности на глазах у туристов. Они планируют в понедельник выйти на марш, а во вторник присоединиться к шествию бюджетников, отмечает РИА «Новости».

    Пожарные заявляют об истощении после тяжелого сезона. С начала года во Франции выгорели рекордные за полвека 98 тыс. гектаров леса, восемь пожарных погибли.

    С 8 сентября по 20 октября объявлена забастовка, в которой ежедневно участвуют около 2,68 тыс. человек – почти десятая часть штата.

    Этим летом Европа пережила один из самых жарких периодов, от которого сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что страна столкнулась с крупнейшим числом пожаров со времен Второй мировой войны, экономический ущерб может составить до 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом масштабные лесные пожары во Франции побили 20-летний антирекорд. В июле лесной пожар на юге страны уничтожил свыше 1,3 тыс. га леса.

    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    26 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    Франция отменила официальное открытие памятника советским женщинам-партизанам
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти отказались проводить запланированную на 27 сентября церемонию открытия мемориала в честь советского женского партизанского отряда «Родина» в городе Тиль.

    Руководство северо-восточного города Тиль приняло решение отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Изначально официальная акция была намечена на 27 сентября, передает РИА «Новости».

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин заявил, что вопросы о причинах отмены церемонии лучше задавать французским властям.

    В итоге памятное мероприятие у мемориала состоялось в субботу без участия местных властей. Его организовали сотрудники российского и белорусского посольств при поддержке скульпторов, родственников участниц сопротивления и местных жителей.

    В прошлом году французская сторона отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лавров: Судьбу договоренностей Анкориджа должны решать США, а не Макрон

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о судьбе договоренностей Анкориджа.

    «Макрон, вот сейчас в июне был саммит в Эвиане, он гордо заявил публично журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, утратили силу, и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с Парижем.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность Вашингтона выполнить договоренности в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

     Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.


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    28 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции

    Bloomberg: Консерваторы сохранили контроль над Сенатом Франции

    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Французская правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен получила достаточно мест по итогам выборов для формирования собственной фракции в Сенате.

    По итогам воскресного голосования партия «Национальное объединение» и ее союзники заняли как минимум 14 мест в верхней палате французского парламента. Этого количества достаточно для создания формальной группы в Сенате, что дает право на дополнительное время для выступлений и расширенное финансирование аппарата, пишет Bloomberg.

    Лидер партии Марин Ле Пен назвала итоги голосования важной вехой, отметив, что полученные результаты превзошли все ожидания. Статус официальной группы требует наличия в палате как минимум 10 сенаторов и позволяет политической силе инициировать парламентские следственные комиссии.

    При этом консервативная партия «Республиканцы» и ее сторонники сохранили большинство, получив в общей сложности около 200 мандатов по предварительным подсчетам издания Le Monde. Президент консерваторов Брюно Ретайо переизбрался в Сенат. Леворадикальная партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона обеспечила себе как минимум одно место.

    Сенаторы во Франции избираются не прямым всенародным голосованием, а десятками тысяч местных чиновников, включая мэров и членов региональных советов. Всего на этих выборах распределялось 178 мест – немногим более половины от общего состава Сената Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг опросы предсказали выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов. Во вторник эксперты предрекли Евросоюзу неизбежное сотрудничество с лидером «Национального объединения». В прошлом месяце социологи допустили победу Ле Пен во втором туре голосования за пост главы государства.

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    25 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Сотрудника французского завода задержали за вредительство при сборке Rafale

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции задержали работника авиационного предприятия Dassault Aviation по подозрению в умышленном повреждении истребителей Rafale, пишет Parisien со ссылкой на компанию Dassault Aviation.

    Сотрудник завода по сборке французских истребителей Rafale под Парижем оказался под следствием из-за подозрений во вредительстве, передает РИА «Новости». В конце 2025 года компания Dassault Aviation обратилась с жалобой в связи с повреждением самолета при сборке на предприятии в коммуне Сержи. Аналогичный инцидент повторился в июне текущего года в том же цеху.

    «Сотрудник завода Dassault Aviation в Сержи… был задержан в середине сентября», – сообщает газета Parisien.

    Изначально правоохранительные органы рассматривали версию диверсии, однако после длительного расследования приоритетным стал мотив внутреннего конфликта в рабочем коллективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года французские правоохранители взяли под стражу бывшего пилота истребителя Rafale по обвинению в шпионаже.

    Месяцем ранее власти Франции и Германии объявили о прекращении совместного проекта по созданию нового боевого самолета с участием компании Dassault Aviation.

    В августе 2024 года на востоке Франции разбились два истребителя данной модели.

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    26 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Слова Макрона о третьем сроке вызвали возмущение французов в сети

    Читатели Variety резко раскритиковали идею Макрона о третьем сроке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном выдвижении на третий срок вызвали волну возмущения среди читателей издания Variety.

    Слова французского лидера Эммануэля Макрона вызвали бурную реакцию аудитории издания Variety, передает РИА «Новости». Комментаторы обрушились с резкой критикой на президента Франции из-за его недавних высказываний о третьем сроке.

    «Мы, французы, ненавидим его с такой силой, что ее хватило бы сжечь миллион солнц», – написал один из читателей.

    Другие пользователи отметили, что второй срок президента уже стал огромной ошибкой для страны. По мнению комментаторов, Эммануэль Макрон разрушил Францию, и граждане не желают видеть его у власти ни сегодня, ни в будущем.

    «Он лжет. Ему это не удастся, даже если сам Господь Бог велит попробовать. Он – худшее, что когда-либо случалось с Францией», – отметил еще один читатель издания.

    «Кошмар продолжается. Скажите ему прямо: французы не желают видеть его больше никогда – ни сегодня, ни завтра. Он разрушил нашу страну, и через пять лет французы этого не забудут. Его избиратели уйдут, а молодежь, для которой он ничего не сделал, останется», – пишут французы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности баллотироваться на третий срок.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал его самым ненавистным главой государства в мире. А бывший политический советник Ален Минк охарактеризовал Макрона худшим президентом с основания Пятой республики.

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    27 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял посетителей ресторана во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французской коммуне Венисье вооруженный автоматом преступник обстрелял террасу заведения, тяжело ранив восемнадцатилетнюю посетительницу.

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости». Неизвестный подъехал к зданию на электросамокате и выпустил очередь по людям. На месте происшествия полицейские обнаружили около 20 гильз.

    «Стрельба произошла в ночь на воскресенье в Венисье. Три человека были ранены, один из них находится в угрожающем жизни состоянии», – отмечает местное издание Lyon Mag.

    Двоих пострадавших экстренно госпитализировали. Состояние 18-летней девушки оценивается как критическое. Прокуратура проверяет возможную связь нападения с разборками наркоторговцев, которые регулярно происходят в южных регионах страны. Известно, что в феврале возле этого же заведения уже фиксировали вооруженный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в Марселе в результате вооруженного нападения погиб двадцатилетний мужчина.

    В начале того же месяца неизвестный ранил из автомата шестерых человек в коммуне Валанс.

    В июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    26 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Макрон не исключил выдвижения на третий президентский срок

    Макрон допустил возвращение в президентское кресло на третий срок

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем может вновь попытаться занять пост главы государства на третий срок.

    Эммануэль Макрон заявил, что ничего не исключает в вопросе возможного возвращения на пост президента Франции на третий срок, пишет Variety.

    Отвечая на вопрос о своих перспективах, французский лидер отметил, что возвращаться на пост «необычно», но «жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем в кино».

    При этом Макрон подтвердил, что в мае уйдет с поста главы государства, как того требует конституция страны, отмечает РИА «Новости».

    Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года, а проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Действующий глава государства не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй срок подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    В середине месяца французский лидер назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС страны.

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    25 сентября 2026, 15:38 • Новости дня
    Макрон призвал создать международную организацию по контролю за ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо создать международную структуру, которая занималась бы жестким контролем за развитием технологий искусственного интеллекта, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Мы должны найти путь к созданию международной организации, которая сможет совместить технологический прогресс, справедливость и гуманизм», – заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, важно не допустить ситуацию, при которой наиболее совершенные ИИ-модели окажутся в руках немногих людей. Именно они впоследствии смогут определять судьбу человечества.

    Кроме того, Макрон указал, что погоня за технологическим прогрессом не должна приводить к потере контроля над искусственным интеллектом.

    Напомним, Еврокомиссия и 20 государств подписали совместную декларацию о контроле над развитием искусственного интеллекта.

    Американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере.

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов призвал не допускать монополизации нейросетей узким кругом корпораций.

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    26 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    Разозленный пробками автомобилист сбил четырех экоактивистов во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Водитель, находившийся под воздействием наркотиков, въехал в толпу участников экологического марша во французском городе Клермон-Ферран, сообщил канал BFMTV.

    Мужчина на автомобиле попытался прорваться сквозь толпу экоактивистов во французском Клермон-Ферране. Водитель, раздраженный заторами на дороге, находился под воздействием наркотических веществ, передает BFMTV.

    В результате происшествия четыре участника марша получили легкие ранения. Правоохранители исключили версию теракта, передает РИА «Новости».

    Полиция задержала 37-летнего виновника происшествия на месте. Медицинская экспертиза подтвердила наличие в его организме наркотиков, однако их тип не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции легковой автомобиль намеренно протаранил толпу у железнодорожного вокзала.

    Летом водитель сомалийского происхождения совершил наезд на пешеходов в Лондоне.

    В мае сбивший пешеходов в итальянской Модене мужчина проходил психиатрическое лечение.

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    25 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Внук де Голля заявил о провале попыток изолировать Россию

    Пьер де Голль констатировал крах попыток Запада изолировать Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внук бывшего президента Франции Пьер де Голль назвал провальными попытки Запада изолировать Россию, отметив ее роль в построении многополярного мира.

    Попытки стран Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил РИА «Новости» внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри Премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в кулуарах Форума объединенных культур.

    Он также отметил, что Россия стала центром притяжения для государств, стремящихся к многополярному миру.

    «Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом», – сказал де Голль. По его словам, страна доказывает статус мирной нации, приветствующей всех.

    Собеседник агентства подчеркнул, что число стран, желающих строить новый мир вместе с Россией, постоянно растет. Он также выразил надежду на появление большего количества инициатив по приглашению иностранцев, чтобы они могли лично убедиться в спокойной и безопасной жизни в стране. XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Пьер де Голль раскритиковал американский фильм об освобождении Европы.

    Летом депутат Европарламента Фернан Картайзер также констатировал провал попыток политической изоляции Москвы. Весной внук бывшего президента Франции назвал ложью слухи о планах нападения России на европейские страны.

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    26 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Нигер обвинил Францию и Украину в поддержке терроризма в Сахеле

    Премьер Нигера: Франция и Украина поддерживают терроризм в Сахеле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил о наличии задокументированных фактов поддержки Францией и Украиной терроризма в регионе Сахель.

    Зейн охарактеризовал происходящее в Сахеле как «попытку новой колонизации ради эксплуатации природных богатств», передает ТАСС со ссылкой на портал La Nouvelle Tribune.

    По его словам, Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном и Украина проводят «коварную операцию по дестабилизации Сахеля».

    Премьер-министр Нигера подчеркнул, что уран Нигера, золото Мали и Буркина-Фасо, а также литий, газ и нефть региона привлекают бывшую метрополию.

    Ранее в июле президент Нигера Абдурахман Тчиани заявлял, что Франция и Европейский союз финансируют вооруженные группировки в Сахеле, в том числе «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанную с «Аль-Каидой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нигер обвинил Францию в организации мятежа в стране.

    В конце августа мятежники попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере.

    В июле глава МИД России Сергей Лавров впервые прибыл в Нигер на встречу стран Сахеля.

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    26 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Итальянский премьер проигнорировала встречу с папой римским во Франции

    Мелони отклонила приглашение Макрона на встречу с папой римским во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не примет участие во встрече лидеров ЕС во французском Меце, на которой должен выступить папа римский Лев XIV.

    Глава итальянского правительства отказалась от поездки во Францию на мероприятие с участием понтифика, которое пройдет 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает ТАСС.

    Мероприятие под названием «К истокам Европы во имя мира и единства» состоится в Меце. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил на него всех руководителей стран Евросоюза.

    По данным издания Politico, от приглашения французского лидера также отказались канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В настоящий момент Лев XIV совершает апостольскую поездку во Францию. В субботу он завершит пребывание в Париже мессой на площади Согласия, после чего отправится в Лурд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня европейские СМИ сообщили о сближении Эмманюэля Макрона и Джорджи Мелони на фоне конфликта с Дональдом Трампом.

    В начале июня итальянский премьер дистанцировалась от европейских инициатив по Украине.

    В феврале лидеры Франции и Италии поругались из-за проблемы, которую назвали «раной для всей Европы».

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    26 сентября 2026, 07:45 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    @ Christian Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Папа римский Лев заявил в пятницу, что Организация Объединенных Наций и другие многосторонние организации находятся в кризисе, а международный диалог рискует превратиться в фарс.

    Первый папа римский из США, выступая во время визита во Францию ​​на фоне напряженной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке осудил мировых лидеров, которые не уважают верховенство права, не называя конкретных имен, передает Reuters.

    «Вместо того чтобы уважать закон, власть имущие ссылаются на него, когда он служит их интересам, и игнорируют его, когда он их ограничивает, относясь даже к правосудию так, как будто это товар, который можно купить и продать», – сказал понтифик.

    ООН и другие многосторонние организации «переживают кризис эффективности. Диалог воспринимается скорее как препятствие для действий, чем как ресурс для достижения мира, как фарс, а не как возможность совместно стремиться к общему благу», – добавил папа римский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн. В июне папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам и призвал не называть глобальное перевооружение обороной.

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