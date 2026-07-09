МИД призвал не допустить монополизации искусственного интеллекта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель главы МИД Александр Алимов заявил, что искусственный интеллект должен приносить пользу всему миру, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительный потенциал технологий для развития экономики, технического прогресса и улучшения качества жизни людей.

«ИИ должен служить интересам всех стран, а не узкому кругу привилегированных государств и корпораций. И уж тем более не становиться инструментом навязывания чуждых решений, причиной возникновения новых форм неравенства и зависимости», – сказал Алимов на полях Глобального диалога ООН по управлению ИИ.

По словам представителя ведомства, вопросы развития технологий необходимо обсуждать на площадке ООН, избегая закрытых форматов. Организация способна обеспечить равенство участников дискуссии и гарантировать соблюдение принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. Россия активно поддерживает работу Глобального диалога, который уже зарекомендовал себя как эффективная платформа для международных обсуждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал развитие искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом.

Государственная дума приняла законопроект для поддержки разработчиков отечественных технологий в этой сфере.