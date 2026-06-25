Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

Tекст: Мария Иванова

Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

«Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.