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    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    20 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

    По словам Мохбера, США хорошо понимают язык экономики и анализа затрат и выгод, поэтому поток энергоресурсов будет остановлен на Ближнем Востоке, если соглашение между Ираном и США останется на бумаге, передает РИА «Новости».

    «Переговорщики Ирана не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации – соблюдены», – подчеркнул Мохбер.

    Ранее иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.

    Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    20 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Израильская армия получила приказ прекратить огонь в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские войска, действующие в Ливане против «Хезболлы», получили приказ прекратить огонь, сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

    По данным телеканала, приказ прекратить огонь в Ливане отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после «координации с представителями США», передают «Вести».

    Ранее МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля.

    Иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    20 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США

    Представители Тегерана направились в Цюрих для обсуждения меморандума с США

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленная правительственная группа исламской республики во главе со спикером парламента отправилась в Европу обсуждать выполнение условий двустороннего меморандума.

    Иранские дипломаты и чиновники планируют провести консультации с американской стороной по вопросу выполнения взаимных обязательств, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную телерадиокомпанию IRIB.

    «Иранская переговорная делегация, взявшее название «Минаб 168», несколько минут назад отправилась в Цюрих», – говорится в сообщении вещателя. Группа названа в честь погибших школьниц при атаке на одноименный город. В состав миссии вошли глава МИД Аббас Аракчи и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

    Ранее командование Вооруженных сил Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Это решение стало ответом на удары Израиля по южным регионам Ливана.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что подобные действия нарушают первый пункт соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Этот документ подразумевает полное прекращение боевых действий на всех фронтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    21 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

    Вэнс: США и Иран обсудят ядерную программу и Ливан в Швейцарии

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Европу с базы Эндрюс.

    «Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», – приводит РИА «Новости» слова вице-президент США.

    Ранее Вэнс откладывал визит в Швейцарию, где 19 июня должна была состояться первая встреча американских и иранских представителей при участии посредников из Катара и Пакистана.

    Напомним, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке. МИД Пакистана сообщал, что США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке. Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.


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    20 июня 2026, 23:26 • Новости дня
    Трамп объявил Ормузский пролив бесплатным на время перемирия

    Трамп объявил Ормузский пролив бесплатным в течение 60 дней

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил в своей соцети о том, что проход судов через Ормузский пролив в течение 60-дневного перемирия будет бесплатным, намекнув на некоторые взносы в будущем за использование морпути.

    «В Ормузском проливе не будет взиматься плата за проезд в течение 60 дней периода прекращения огня, также не будет взиматься плата за проход и после истечения 60-дневного периода, если только этого не будут делать США», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что в случае срыва сделки, если она не будет завершена, США могут потребовать плату «за услуги, оказанные в качестве ангела-хранителя для страны Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана согласовали основные пункты меморандума о взаимопонимании с США. Президент США анонсировал скорое снятие блокады Ормузского пролива. Иран сообщил о переносе переговоров по ядерной теме с США. Вэнс сообщил о прибытии Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном.


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    20 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Вэнс сообщил о прибытии Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о начале работы американских дипломатов в Швейцарии, передает РИА «Новости». По его словам, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже приступили к обсуждению вопросов с иранской стороной.

    «Джаред и Стив уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров», – рассказал Вэнс в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что американская делегация активно работает над повесткой встречи.

    Политик также добавил, что планирует лично отправиться в Швейцарию. Ожидается, что вице-президент присоединится к переговорному процессу между Соединенными Штатами и Ираном. Также Вэнс заявил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье.

    Тегеран анонсировал подписание исторического меморандума в Швейцарии 19 июня.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении двустороннего соглашения.

    Американская разведка усомнилась в готовности Ирана к ядерным уступкам.

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    20 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    МИД Пакистана: США и Иран проведут переговоры в швейцарском Бюргенштоке 21 июня

    МИД Пакистана: США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке

    Tекст: Вера Басилая

    В швейцарском городе Бюргеншток 21 июня запланирована встреча представителей Соединенных Штатов и Ирана для проведения технических переговоров, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

    Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры, передает РИА «Новости». Встреча состоится после недавнего заключения Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    «После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X. К участию в дипломатическом процессе также приглашены посредники.

    Уточняется, что содействовать диалогу будут представители Пакистана и Катара. Дополнительные подробности о повестке дня и составе делегаций на данный момент не раскрываются.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого договора.

    Представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке.

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    20 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    CENTCOM заявил о безопасном судоходстве в Ормузском проливе

    Военные США подтвердили беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Движение коммерческого транспорта через Ормузский пролив осуществляется без ограничений: за сутки эту артерию пересекли 55 судов, перевозящих более 17 млн баррелей нефти, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что проход судов через Ормузский пролив остается свободным и безопасным, передает РИА «Новости».

    «20 июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе возросло, поскольку силы США продолжали действовать в этом районе в целом для поддержки свободы судоходства. Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным», – отметили в американском ведомстве.

    По данным военных, за сутки через пролив благополучно проследовали 55 торговых кораблей. Эти суда перевезли значительные объемы различных грузов, включая более 17 млн баррелей нефти, что подтверждает стабильность работы ключевого транспортного коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военное командование Ирана объявило Ормузский пролив закрытым для любых типов судов.

    Центральное командование американских вооруженных сил ранее перенаправило 141 коммерческое судно из-за блокады.

    Президент США на этой неделе снял морскую блокаду с Ирана ради открытия пролива.

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    20 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Вэнс выразил уверенность в сохранении перемирия США с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон уверен в прочности достигнутого режима прекращения огня с Тегераном, а также не фиксирует новых попыток блокировки судоходства в Ормузском проливе, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стабильности текущих договоренностей с Тегераном, передает РИА «Новости». Американская администрация рассчитывает на дальнейшее поддержание мирных отношений.

    «Я твердо уверен, что мы сможем сохранить режим прекращения огня», – подчеркнул политик в интервью телеканалу Fox News.

    Кроме того, американские власти не располагают данными о продолжении блокировки Ормузского пролива иранской стороной. По словам вице-президента, новых инцидентов не зафиксировано, однако процесс разминирования акватории потребует определенного времени.

    Вашингтон и Тегеран дистанционно заключили двустороннее соглашение.

    Американские дипломаты прибыли в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана.

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня.

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    21 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до матча

    Tекст: Денис Тельманов

    Футболисты национальной команды Ирана прилетели в США всего за день до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Игроки сборной Ирана приехали в Лос-Анджелес, их отель в районе Манхэттен-Бич находится под строгой охраной полиции, передает РИА «Новости».

    Доступ в гостиницу открыт только для проживающих, а на прилегающих улицах дежурят патрульные машины, блокирующие главный въезд.

    «Команда прибыла около полудня местного времени», – рассказал агентству один из помощников сборной. Причиной столь позднего приезда стали жесткие правила пребывания в США: команде запрещено находиться в стране вне игровых дней, поэтому после каждого матча футболисты вынуждены возвращаться в Мексику.

    Федерация футбола Ирана намерена подать жалобу в ФИФА, считая, что подобные ограничения нарушают принцип равных условий. Ранее главный тренер Амир Галенои отмечал, что из-за этих запретов команда не смогла полноценно подготовиться к матчу после игры с Новой Зеландией, завершившейся со счетом 2:2.

    Встреча Ирана и Бельгии в рамках группы G состоится в воскресенье в 22.00 мск. Чемпионат мира, который впервые проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время чемпионата мира.

    Накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в визах части представителей иранской делегации.

    Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранских спортсменов из США в Мексику

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    21 июня 2026, 11:19 • Новости дня
    Делегации США и Ирана прибыли на переговоры в Швейцарию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегации США и Ирана, а также посредники из Катара и Пакистана прибыли на место проведения технических переговоров в швейцарский Бюргеншток, сообщили в МИД Швейцарии.

    «Делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, иранская делегация во главе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, а также посредники – Пакистан и Катар – прибыли в Бюргеншток», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Швейцарии, передает ТАСС.

    Ожидается, что переговорный процесс стартует утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией.

    Американская сторона обсудит ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Для участия в диалоге в Бюргеншток также направился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

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    21 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия американской блокады

    Tекст: Дарья Григоренко

    Грузовое судно доставило крупную партию комплектующих для автомобильного транспорта в гавань Шахид Раджаи на юге Исламской республики, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Коммерческое судно успешно пришвартовалось в городе Бендер-Аббас после отмены ограничений со стороны Соединенных Штатов. В настоящее время специалисты уже приступили к разгрузке прибывших контейнеров, передает ТАСС.

    По данным иранской гостелерадиокомпании, основу доставленного груза составляют различные запасные части для автомобильного транспорта. Это первое подобное прибытие торгового флота в гавань Шахид Раджаи с момента официального снятия блокады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп разрешил снять американскую морскую блокаду Ирана.

    Позже власти Исламской республики подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Центральное командование ВС США официально объявило о прекращении изоляции региона.

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    Россия лишает Украину военной почты

    Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности

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    Киев срывает с себя польские ордена

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию военных преступников. В ответ представители украинского руководства начали отказываться от польских наград. Почему Киев выбрал путь громкого публичного жеста, как поведет себя Варшава дальше и перейдет ли конфликт из плоскости «метания орденами» в реальное ухудшение отношений? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    • Лавров ответил на ультиматум Европы

      На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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