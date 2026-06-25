Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Венесуэле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венесуэлы, где в результате землетрясения погибли 32 человека и более 700 получили ранения.
Телеграмма Владимира Путина в адрес уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы», – отмечается в документе.
Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва выражает чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время.
На северо-западе Венесуэлы произошли две серии сильных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго достигла 7,5.
Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.
Правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения.
Жертвами стихийного бедствия стали 32 человека.