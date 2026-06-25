Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.