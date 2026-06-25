Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Геологическая служба США: Ущерб от землетрясения Венесуэле может достичь 5% ВВП
Подземные толчки на территории Венесуэлы могут привести к серьезным экономическим последствиям для этой страны, они оцениваются в 5% ВВП государства, сообщили в Геологической службе США.
Американское ведомство пересмотрело прогноз экономических последствий недавнего землетрясения в Венесуэле, передает РИА «Новости».
По обновленным данным американских специалистов, финансовые потери государства окажутся менее масштабными, чем предполагалось изначально.
«Предполагаемый экономический ущерб составляет от одного до 5% ВВП Венесуэлы», – говорится в сообщении службы.
Ранее аналитики Геологической службы США выступали с более пессимистичными оценками. Первоначальные расчеты показывали, что экономические потери страны могли составить от 2 до 20% национального ВВП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мощные подземные толчки произошли недалеко от венесуэльского города Валенсия. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.