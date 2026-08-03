Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.0 комментариев
Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС
В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.
Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».
Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.
«В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.
В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.
Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока станции «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.
Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».