Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт после землетрясения

Tекст: Мария Иванова

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после двух сильных землетрясений, передает El Nacional. В ходе телевизионного обращения она призвала медицинских работников немедленно явиться на рабочие места.

«Я хочу попросить врачей, медсестер и весь медицинский персонал в целом направиться на свои рабочие места, чтобы мы могли оказать помощь людям, которых доставляют в отделения неотложной помощи как больниц, так и частных медицинских центров», – заявила Родригес. Точных данных о количестве жертв стихийного бедствия пока не приводится.

Главный аэропорт страны Майкетия, обслуживающий Каракас, временно закрыт из-за серьезных структурных повреждений. По всей стране приостановлены школьные занятия, а некоторые учебные заведения переоборудуются в центры распределения гуманитарной помощи. Власти превентивно отключили подачу природного газа и остановили работу метрополитена в Каракасе для облегчения спасательных операций.

Серьезные разрушения зафиксированы в муниципалитете Чакао в Каракасе, а также в городе Маракай, где полностью обрушились несколько зданий. Мэр Чакао Густаво Дуке сообщил об успешном спасении 16 человек из-под завалов. Ряд стран, включая США, Мексику и Колумбию, уже предложили Венесуэле гуманитарную помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за двух мощных землетрясений.

В результате стихийного бедствия погибли 32 человека. Сейсмологи назвали эти подземные толчки самыми сильными в государстве с 1900 года.