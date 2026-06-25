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    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими сами химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать – стали публично оскорблять и унижать.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

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    25 июня 2026, 10:38 • Новости дня

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт после землетрясения

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт
    @ Ariana Cubillos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Два мощных подземных толчка разрушили жилые здания в Каракасе и Маракае, вынудив правительство страны объявить режим общенационального чрезвычайного положения.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после двух сильных землетрясений, передает El Nacional. В ходе телевизионного обращения она призвала медицинских работников немедленно явиться на рабочие места.

    «Я хочу попросить врачей, медсестер и весь медицинский персонал в целом направиться на свои рабочие места, чтобы мы могли оказать помощь людям, которых доставляют в отделения неотложной помощи как больниц, так и частных медицинских центров», – заявила Родригес. Точных данных о количестве жертв стихийного бедствия пока не приводится.

    Главный аэропорт страны Майкетия, обслуживающий Каракас, временно закрыт из-за серьезных структурных повреждений. По всей стране приостановлены школьные занятия, а некоторые учебные заведения переоборудуются в центры распределения гуманитарной помощи. Власти превентивно отключили подачу природного газа и остановили работу метрополитена в Каракасе для облегчения спасательных операций.

    Серьезные разрушения зафиксированы в муниципалитете Чакао в Каракасе, а также в городе Маракай, где полностью обрушились несколько зданий. Мэр Чакао Густаво Дуке сообщил об успешном спасении 16 человек из-под завалов. Ряд стран, включая США, Мексику и Колумбию, уже предложили Венесуэле гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за двух мощных землетрясений.

    В результате стихийного бедствия погибли 32 человека. Сейсмологи назвали эти подземные толчки самыми сильными в государстве с 1900 года.

    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    25 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года

    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    @ Javier Campos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В среду у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5, которые могут оказаться разрушительнее исторического катаклизма начала прошлого века.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в среду, стало самым крупным в Венесуэле с 1900 года, пишет The New York Times.

    Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что последствия могут оказаться более смертоносными, чем после катастрофы 126-летней давности. Точное число жертв и масштабы разрушений пока неизвестны.

    Катаклизму предшествовал форшок магнитудой 7,2. «Землетрясение может вызвать изменение напряжения в земле, и это может вызвать другие землетрясения, что, вероятно, и произошло в Венесуэле», – заявил геофизик USGS Уильям Барнхарт.

    Он добавил, что страна находится между Южно-Американской и Карибской тектоническими плитами, поэтому подобные явления там не редкость.

    Предыдущий рекордный по силе подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован 29 октября 1900 года. Тогда так называемое землетрясение Сан-Нарцисо разрушило Каракас, унеся жизни 21 человека и ранив еще 50. В городе обрушились сотни зданий, включая церкви и правительственные учреждения, а многим жителям пришлось переселиться в палатки. Более поздние крупные землетрясения в стране происходили в 1997 и 2018 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за подземных толчков. В результате масштабных разрушений погибли 32 человека.

    Десять государств предложили пострадавшей республике свою помощь.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    25 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии РФ в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки потребовали срочной эвакуации дипломатического представительства России в Каракасе, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Венесуэле после сильного землетрясения, заявил посол РИА «Новости».

    «Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания», – сообщил глава дипломатической миссии.

    Он отметил, что подземные толчки ощущались очень интенсивно. Сначала возникло ощущение приближающегося поезда метро, а затем последовали сильные удары снизу.

    В социальных сетях появились кадры с последствиями подземных толчков. На видеозаписях заметны повреждения строений, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в 56 километрах от Валенсии. Геологическая служба США оценила силу стихии в 7,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня  зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков   назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    25 июня 2026, 08:27 • Новости дня
    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках

    USGS: В ближайшие сутки в Венесуэле произойдут афтершоки магнитудой выше 5,0

    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках
    @ Pedro Mattey/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после сильного землетрясения ожидается серия афтершоков, среди которых возможны толчки магнитудой более 5,0 в течение ближайших суток.

    Геологическая служба США USGS прогнозирует высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле после недавнего землетрясения, передает ТАСС. По оценке специалистов, в течение 24 часов могут произойти ощутимые афтершоки.

    В официальном прогнозе USGS говорится: «С вероятностью 89%, произойдет один или более [подземный толчок магнитудой 5,0 и выше]». Ведомство также указывает, что сохраняются «значительные шансы» на еще более мощные афтершоки магнитудой 6,0 и выше.

    Вероятность толчков магнитудой от 6,0 в течение ближайших суток оценивается в 23%. При этом, по расчетам службы, шанс регистрации таких афтершоков в течение недели после основного землетрясения возрастает до 43%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недалеко от венесуэльского города Валенсия были зарегистрированы подземные толчки силой до 7,2 балла и объявлена угроза цунами.

    Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле в диапазоне от 1 до 5% ВВП страны.

    Посольство России в Каракасе из-за сильных толчков эвакуировало персонал из здания дипмиссии, пострадавших и разрушений на ее территории нет.

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    25 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала венесуэльский народ к единству перед лицом ситуации, вызванной двумя землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера, которые произошли в стране в среду.

    Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране и сообщила об оползнях в шести штатах после землетрясения, передает портал Infobae.

    «Государственные службы продолжают работу и развертывание по всей стране. В ближайшие несколько дней на этой неделе занятий в стране не будет. Мы активировали всю государственную и частную сеть здравоохранения, особенно в наиболее пострадавших районах», – заявила она в официальном сообщении.

    Она также сообщила, что Венесуэла зафиксировала 20 афтершоков после основных землетрясений, и призвала население к сотрудничеству.

    «Мы хотим попросить населения о максимальном сотрудничестве. Дома, получившие значительные структурные повреждения, должны быть эвакуированы», – сказала она.

    Родригес подчеркнула, что произошло серьезное событие, и некоторые штаты особенно пострадали.

    «В столице произошли обрушения зданий в различных районах; Миранда и Ла-Гуайра также сильно пострадали. Инциденты произошли в Арагуа, Карабобо и Фальконе», – добавила она.

    Власти пока не предоставили данные о количестве погибших и пострадавших по всей стране, но местные чиновники и очевидцы сообщали о обрушениях зданий, спасательных операциях и растущем числе раненых, передает Reuters.

    «У нас обрушились здания, дома и коттеджи, и мы принимаем меры, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и гражданскую помощь. Пожарная служба и полиция приведены в боевую готовность», – заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла, в некоторых районах доходившее до 7,2 и 7,5. Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран.


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    25 июня 2026, 02:30 • Новости дня
    В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки зафиксированы недалеко от крупного венесуэльского города Валенсия, объявлена угроза возникновения цунами.

    Подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в 01.04 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 56 км от Валенсии, где проживает более 1,6 млн человек.

    Очаг сейсмического события залегал на глубине 35 км. Впоследствии Геологическая служба США уточнила, что сила землетрясения достигла 7,1, а позднее ее повысили до 7,2.

    Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступали. При этом Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил об угрозе возникновения цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    25 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне, пострадавшей от землетрясения, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

    «Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

    С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

    Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.

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    25 июня 2026, 08:18 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и десяткам человеческих жертв, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

    «На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

    По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

    Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

    Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

    Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.

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    24 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Уровень воды пошел на спад в затопленном оренбургском Бугуруслане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уровень воды начал снижаться в подтопленном Бугуруслане Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.

    Сильные ливни шли в регионе трое суток, наиболее сложная обстановка сложилась в Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Асекеевском районах, передает РИА «Новости». В Бугуруслане и Бугурусланском районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

    «Ситуация в Бугуруслане постепенно стабилизируется – уровень воды идет на спад. Подтопленными остаются несколько домов», – сообщили в региональном правительстве. На месте работает губернатор области Евгений Солнцев, который уже посетил затопленные улицы и встретился с местными жителями.

    Глава региона поручил профильным ведомствам обследовать все пострадавшие дома до конца текущей недели. В городе начинает работу специальная комиссия по оценке состояния зданий под кураторством областного министерства строительства. В правительстве подчеркнули, что отрезанных от сообщения населенных пунктов нет. Дорожные службы приступили к восстановлению объектов в трех районах, где сошла вода.

    Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев ввел режим чрезвычайной ситуации в Бугурусланском районе.

    Спасатели эвакуировали из зоны затопления почти сто местных жителей.

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    25 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    Геологическая служба США: Ущерб от землетрясения Венесуэле может достичь 5% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки на территории Венесуэлы могут привести к серьезным экономическим последствиям для этой страны, они оцениваются в 5% ВВП государства, сообщили в Геологической службе США.

    Американское ведомство пересмотрело прогноз экономических последствий недавнего землетрясения в Венесуэле, передает РИА «Новости».

    По обновленным данным американских специалистов, финансовые потери государства окажутся менее масштабными, чем предполагалось изначально.

    «Предполагаемый экономический ущерб составляет от одного до 5% ВВП Венесуэлы», – говорится в сообщении службы.

    Ранее аналитики Геологической службы США выступали с более пессимистичными оценками. Первоначальные расчеты показывали, что экономические потери страны могли составить от 2 до 20% национального ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощные подземные толчки произошли недалеко от венесуэльского города Валенсия. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

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    25 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Жители Курил ощутили отголоски землетрясения в Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сейсмическая активность, зафиксированная на северо-востоке японского острова Хонсю, дошла до российских Курильских островов, сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

    Жители острова Кунашир почувствовали слабые подземные толчки, вызванные землетрясением в Японии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение станции.

    «Эпицентр – северо-восточное побережье Хонсю. Ощутили на Кунашире до двух-трех баллов», – сообщили представители станции.

    Тревога цунами для прибрежных территорий Курильских островов не объявлялась. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.

    В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, в стране объявили чрезвычайное положение. Почти одновременно со стихийным бедствием в латиноамериканской стране в на северо-востоке Японии также произошло землетрясение с магнитудой 6,9.

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    25 июня 2026, 09:26 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушило восьмиэтажный отель на побережье Венесуэлы

    CNN сообщил об обрушении отеля Hotel Eduard в штате Ла-Гуайра

    Tекст: Мария Иванова

    Прибрежный восьмиэтажный отель в городе Макуто на севере Венесуэлы рухнул после серии землетрясений.

    О трагедии на побережье сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные канала CNN. «В среду в городе Макуто, в северном венесуэльском штате Ла-Гуайра, обрушился большой прибрежный отель», – говорится в материале.

    Уточняется, что рухнуло главное здание комплекса Hotel Eduard, которое насчитывало восемь этажей и 106 номеров.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила о тяжелых последствиях серии мощных подземных толчков. Разрушения жилых домов и других строений зафиксированы в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.

    Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации и развернули поисково-спасательные работы. Корреспонденты с места событий передают, что в столице республики есть разрушения и погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла недалеко от крупного города Валенсия

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.

    По данным Родригес, подземные толчки привели к масштабным разрушениям и гибели по меньшей мере 32 человек и более чем 700 пострадавшим.

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    25 июня 2026, 08:49 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле не затронуло российские туристические группы

    АТОР не зафиксировала пострадавших российских туристов в Венесуэле

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные ночные подземные толчки привели к закрытию поврежденного аэропорта Каракаса, однако информации о пострадавших от стихии российских туристах пока не поступало.

    Об отсутствии пострадавших среди организованных туристов из России после землетрясения в Венесуэле сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    «Информации о пострадавших организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле нет», – заявили в ассоциации.

    Подземные толчки произошли ночью 25 июня, сильнее всего пострадал Каракас, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, организованных российских тургрупп в столице нет, однако там могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие соотечественники.

    Основным направлением для российских туристов в Венесуэле ранее был остров Маргарита, чартерные программы туда прекратились в декабре 2025 года. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, добравшиеся с пересадками. Маргарита почти не пострадала, хотя толчки ощущались, сведений о пострадавших россиянах туроператоры не получали.

    Аэропорт Каракаса закрыт из-за серьезных повреждений, прием и отправка рейсов временно невозможны.

    Посольство России в Венесуэле рекомендовало гражданам сохранять спокойствие, иметь запас предметов первой необходимости, следовать указаниям местных властей и в экстренных случаях обращаться по телефону: +58 212 993-45-31.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение и приостановку занятий после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации сотрудников посольства в Каракасе и отсутствии пострадавших среди дипломатов.

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    25 июня 2026, 11:34 • Новости дня
    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков

    В Венесуэле зафиксировали десять афтершоков после разрушительных землетрясений

    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков
    @ Javier Campos/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью центральные регионы южноамериканской республики столкнулись с новыми подземными толчками магнитудой до 4,5, что усугубило последствия недавней природной катастрофы.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых подземных толчков, пишет издание El Nacional.

    Магнитуда афтершоков варьировалась от 2,4 до 4,5, при этом очаги находились на глубине от 4,8 до девяти километров. Шесть из них пришлись на штат Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от двух мощных землетрясений накануне.

    «Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию», – заявила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

    По предварительным данным властей, жертвами стихии стали 32 человека, еще более 700 получили ранения. Однако эти цифры не учитывают ситуацию в Ла-Гуайре, где проживает полмиллиона человек и масштабы разрушений еще предстоит оценить.

    Политик также сообщила о временном закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В здании воздушной гавани обрушились участки крыши и стен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения из-за мощных подземных толчков.

    В результате масштабных разрушений погибли 32 человека. В штате Ла-Гуайра после серии землетрясений рухнул восьмиэтажный прибрежный отель.

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    25 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Землетрясение не повредило нефтяную инфраструктуру Венесуэлы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мощные подземные толчки в Венесуэле, по предварительным данным, не нанесли ущерба объектам нефтяной отрасли страны, однако сейсмическая активность продолжается, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, нефтяная инфраструктура Венесуэлы, вероятно, не пострадала в результате недавнего сильного землетрясения. По данным иностранных журналистов, объекты энергетического сектора продолжают функционировать в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    «Нефтяная инфраструктура Венесуэлы, по всей видимости, на данный момент не пострадала после землетрясения», – говорится в материале агентства.

    Тем временем сейсмическая обстановка в стране остается нестабильной. В Каракасе зафиксировали повторный подземный толчок землетрясения, о чем сообщил телеканал Globovision. Местные власти продолжают мониторинг ситуации и оценку возможных последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

    Геологическая служба США спрогнозировала серию сильных повторных подземных толчков.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Каракасе из-за стихии.

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