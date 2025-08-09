Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?6 комментариев
Путин в День физкультурника отметил значимость атлетов для страны
Российский президент Владимир Путин в День физкультурника отметил его объединяющий характер для профессиональных спортсменов, многочисленных приверженцев физической активности и здорового образа жизни, людей разных поколений и рода занятий.
В поздравительной телеграмме Владимира Путина ко Дню физкультурника, который отмечается каждую вторую субботу августа, физическая культура и спорт в российском обществе названы частью неотъемлемых духовно-нравственных ценностей.
Президент напоминает, что на Руси с древности проходили массовые состязательные игры, ледовые баталии и соревнования единоборцев. И теперь эти традиции продолжаются и приумножаются.
«Наши атлеты, отстаивая честь страны на международной арене, своими выдающимися достижениями подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав мира», – подчеркнул российский лидер.
Путин призвал создавать спортивную инфраструктуру и организовывать физкультурно-спортивные и оздоровительных мероприятия, чтобы привлекать к спорту и активности молодежь и представителей старшего поколения.
«И, конечно, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции», – резюмировал президент.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин установил срок до января 2026 года для утверждения концепции развития адаптивного спорта и физической культуры до 2030 года.
Он также напомнил о необходимости существенно увеличить число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, уделяя особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации.