Путин в День физкультурника отметил значимость атлетов для страны

Tекст: Ирма Каплан

В поздравительной телеграмме Владимира Путина ко Дню физкультурника, который отмечается каждую вторую субботу августа, физическая культура и спорт в российском обществе названы частью неотъемлемых духовно-нравственных ценностей.

Президент напоминает, что на Руси с древности проходили массовые состязательные игры, ледовые баталии и соревнования единоборцев. И теперь эти традиции продолжаются и приумножаются.

«Наши атлеты, отстаивая честь страны на международной арене, своими выдающимися достижениями подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав мира», – подчеркнул российский лидер.

Путин призвал создавать спортивную инфраструктуру и организовывать физкультурно-спортивные и оздоровительных мероприятия, чтобы привлекать к спорту и активности молодежь и представителей старшего поколения.

«И, конечно, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции», – резюмировал президент.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин установил срок до января 2026 года для утверждения концепции развития адаптивного спорта и физической культуры до 2030 года.

Он также напомнил о необходимости существенно увеличить число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, уделяя особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации.