Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Путин: 70% наших граждан должны регулярно заниматься физкультурой и спортом
Путин назвал целью спортивных программ – вовлечение населения в активный спорт
Президент России Владимир Путин напомнил о задаче спортивных программ существенно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом граждан страны, уделив особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации.
По словам Путина программы, о которых говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и другие участники заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, должны быть реалистичными и отвечать потребностям сегодняшнего дня.
«Они должны быть выстроены в будущее, имея в виду те цели, которые мы перед собой ставим: 70% наших граждан должны активно, регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью», – приводит слова президента сайт Кремля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года. Он также заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.