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    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    23 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    29 мая 2025, 00:01 • Новости дня

    Путин: 70% наших граждан должны регулярно заниматься физкультурой и спортом

    Путин назвал целью спортивных программ – вовлечение населения в активный спорт

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин напомнил о задаче спортивных программ существенно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом граждан страны, уделив особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации.

    По словам Путина программы, о которых говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и другие участники заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, должны быть реалистичными и отвечать потребностям сегодняшнего дня.

    «Они должны быть выстроены в будущее, имея в виду те цели, которые мы перед собой ставим: 70% наших граждан должны активно, регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года. Он также заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

    28 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО

    Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток, сообщает Reuters.

    Президент России Владимир Путин поставил условием прекращения боевых действий на Украине получение письменных гарантий от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток и частичном снятии санкций с России, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров.

    Помимо этого Москва требует нейтрального статуса Украины, решения вопроса с замороженными российскими активами на Западе и защиты русскоязычного населения на Украине.

    После более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что Россия согласилась работать с Украиной над меморандумом, который определит параметры мирного соглашения и сроки возможного прекращения огня. Сейчас российская сторона разрабатывает свой вариант меморандума, но срок его подготовки пока неизвестен. Киев и европейские государства обвиняют Москву в затягивании переговоров на фоне продвижения российских войск на востоке Украины.

    «Путин готов к миру, но не любой ценой», – подчеркнул один из высокопоставленных российских источников.

    Все три источника уточнили, что Москва требует письменных гарантий от ведущих западных стран о том, что расширение НАТО на восток – а значит, вступление Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик – исключается. Кроме того, по словам источников, если Путин не сможет добиться мира на своих условиях, он намерен демонстрировать европейцам и украинцам военными успехами, что «мир завтра будет еще более болезненным».

    В администрации президента Украины и штаб-квартире НАТО не ответили на запросы Reuters о комментарии. Официальные лица альянса ранее неоднократно заявляли, что не намерены менять политику «открытых дверей» под давлением России, а Украина настаивает на том, что Москва не должна иметь право вето на ее внешнеполитический выбор.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине.

    В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    28 мая 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев

    Путин выступил против привлечения нетрадиционной медицины к олимпийским спортсменам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над медицинским сопровождением спортсменов после скандалов с допингом.

    Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС, Владимир Путин призвал прекратить привлечение к работе с олимпийскими спортсменами специалистов по нетрадиционной медицине, назвав их «шаманами». Президент связал громкие случаи с допингом Марии Шараповой и Камилы Валиевой именно с деятельностью псевдоспециалистов.

    Путин отметил, что существует федеральный орган, который профессионально занимается медицинским сопровождением спортсменов, и выразил недоумение по поводу необходимости привлекать сторонних людей.

    «Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок», – заявил президент. Глава государства подчеркнул, что подобная практика недопустима и требует жесткого контроля со стороны профильных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал предложение создать пункты проката спортивного инвентаря для людей с инвалидностью. Глава государства сообщил о выделении 150 млрд рублей на масштабную программу по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом. Президент также предложил создать систему поощрений для таксистов, которые помогают людям с ограничениями по здоровью.

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    28 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков заявил о возможности встречи Путина и Зеленского

    Песков отметил возможность встречи Путина и Зеленского после переговоров

    Песков заявил о возможности встречи Путина и Зеленского
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между Москвой и Киевом по различным вопросам могут завершиться личной встречей президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, если будут достигнуты конкретные договоренности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, если переговоры между Москвой и Киевом приведут к конкретным договоренностям, передает ТАСС. Песков пояснил, что позиция Кремля по принципиальной возможности такой встречи не изменилась.

    Песков подчеркнул: «Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям». Он уточнил, что для организации личных переговоров между лидерами России и киевского режима должны быть достигнуты предварительные соглашения на уровне делегаций.

    Ранее Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной встрече по вопросам безопасности сообщил, что Москва намерена настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине в ходе нового раунда переговоров.

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    28 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса

    МИД России: Лавров и Фидан обменялись мнениями по ситуации на Украине

    Лавров по телефону обсудил с Фиданом ситуацию вокруг украинского кризиса
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский вопрос, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    «Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», – сказано в опубликованном в Telegram-канале МИД России сообщении.

    Фидан посетил Москву 26-27 мая с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой МИД Сергеем Лавровым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Турция готова оказать всю возможную поддержку урегулированию конфликта на Украине и принять у себя последующие переговоры между сторонами, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

    Также Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    28 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин связал допинг Валиевой с применением нетрадиционной медицины
    Путин связал допинг Валиевой с применением нетрадиционной медицины
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают к работе специалистов спорной и даже нетрадиционной медицины, из-за чего у спортсменов возникают неясные случаи с допингом.

    Глава государства отметил, что основное медицинское сопровождение спорта обеспечивает ФМБА, но при этом отдельные федерации обращаются к специалистам «спорных направлений», передает ТАСС.

    Путин напомнил о скандалах с Марией Шараповой и Камилой Валиевой, заявив: «Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: "Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять". Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то».

    Президент выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями.

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    28 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    В Кремле стартовали переговоры Путина и лидера Йемена

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя Руководящего президентского совета Йемена Ришада Аль-Алими.

    Переговоры Путина и Аль-Алими проходят в Кремле. В ходе встречи стороны рассмотрят перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Кроме этого, лидеры уделят внимание обсуждению актуальных вопросов региональной повестки.

    В субботу стало известно, что лидер Йемена Ришад аль-Алими прибудет в Россию и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже Кремль сообщил, что Аль-Алими будет находиться в России с официальным визитом 28 мая, у него пройдут переговоры с главой российского государства.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о насыщенной и продолжительной программе рабочего дня Владимира Путина.

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    28 мая 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин и Токаев обсудили сотрудничество России и Казахстана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Политики обсудили актуальные вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях двух стран, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Также Путин и Токаев договорились продолжать двусторонние контакты на разных уровнях.

    Предыдущий разговор лидеров двух стран прошел 17 мая. В ходе него они обменялись мнениями по украинским переговорам в Стамбуле.

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    28 мая 2025, 19:06 • Новости дня
    Эксперт: Пограничники России продолжают традиции героев Брестской крепости

    Политолог Шаповалов: Российские пограничники защищают рубежи страны на суше и на море

    Эксперт: Пограничники России продолжают традиции героев Брестской крепости
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия всегда подвергалась атакам со стороны врага, а пограничные отряды еще с древнерусских времен первыми принимали удар неприятеля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В среду президент Владимир Путин поздравил личный состав Погранслужбы ФСБ России с профессиональным праздником.

    «Очень важно, что президент России Владимир Путин не обходит стороной такие памятные даты и всегда находит нужные слова для того, чтобы поздравить пограничные войска, которые имеют славную многовековую историю», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Россия всегда подвергалась атакам со стороны врага, а пограничные отряды еще с древнерусских времен защищали рубежи государства от внешних захватчиков и первыми принимали удар», – напомнил политолог. Во времена Московского царства отряды пограничников располагались на засечных линиях, а в советский период пограничная служба была восстановлена после гражданской войны. В результате нападения фашистской Германии на Советский Союз именно пограничники первыми встретили врага.

    «Брестская крепость и город-герой Брест – это символы храбрости и преданности делу пограничников. Отряды погранвойск приняли неравный бой, но выполнили свою задачу по защите Родины и выиграли время для дальнейших операций Красной Армии», – указал спикер.

    По его словам, в наше время пограничные войска с честью несут знамя и равняются на своих героев, предотвращая диверсии, нелегальную миграцию и контрабанду. «Мы вспоминаем не только героев прошлого, но и тех пограничников, которые с честью защищали рубежи нашей страны в момент курской авантюры киевского режима», – подчеркнул эксперт.

    Не менее значимой Шаповалов назвал деятельность пограничников, которые совместно с подразделениями Черноморского флота (ЧФ) и Росгвардии обеспечивают в акваториях Черного и Азовского морей безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов.

    «Акватория Черного моря, Керченский пролив и Крымский мост представляют стратегический интерес для России с точки зрения коммуникаций и экономики. И крайне важно, что морские рубежи страны надежно защищены, пограничные войска вместе с подразделениями ЧФ и Росгвардии с честью несут службу там, где устраиваются различные провокации со стороны Украины», – добавил Шаповалов.

    В среду президент России Владимир Путин в специальном видеобращении поздравил с профессиональным праздником – Днем пограничника – личный состав, гражданский персонал Погранслужбы ФСБ России.

    «Легендарные традиции вашей службы закладывались и укреплялись на протяжении тысячелетней истории Отечества, со времен Древней Руси многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится наша страна», – сказал президент.

    Глава государства особо отметил, что в ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России «не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно».

    «Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы, давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды и, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Путин.

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    28 мая 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков подчеркнул приоритет национальных интересов России для Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не намерена поступаться собственными национальными интересами ради решений по международным вопросам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков на просьбу прокомментировать заявления Дональда Трампа, раскритиковавшего действия Москвы, отметил, что у России и США существуют собственные интересы, которым обе стороны не будут жертвовать, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что именно эти интересы для России и ее президента имеют наивысший приоритет.

    При этом Песков добавил, что Москва признательна Трампу и американской стороне за их посреднические усилия по урегулированию ситуации на Украине.

    Представитель Кремля отметил, что США, включая лично президента Трампа, прилагают большие усилия ради скорейшего мирного решения, и Москва ценит этот вклад.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной встрече по вопросам безопасности сообщил, что Москва намерена настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине в ходе нового раунда переговоров.

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    28 мая 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль анонсировал у Путина насыщенный рабочий день

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о насыщенной и продолжительной программе рабочего дня Владимира Путина.

    Песков отметил, что у президента сегодня «растянутый по времени и очень насыщенный график», передает ТАСС.

    В первой половине дня Путин встретится в Большом Кремлевском дворце с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими, прибывшим в Москву с официальным визитом. Сначала состоится беседа в узком составе, после чего пройдут российско-йеменские переговоры в формате официального завтрака.

    Вечером Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спорту, где одной из тем станет развитие адаптивного спорта.

    Завершится рабочий день президента встречей с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали, где ожидается краткая беседа.

    Песков сообщал, что ранее президент провел несколько закрытых встреч.

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    28 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин предложил создать единые центры протезно-ортопедической помощи

    Путин предложил создать в России центры протезно-ортопедической помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единых центров организации протезно-ортопедической помощи, передает ТАСС.

    По мнению главы государства, такие центры должны оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в протезах, а также обеспечивать единые стандарты качества в этой сфере.

    Путин также отметил, что в законодательстве необходимо закрепить четкие требования к деятельности этих организаций, в частности по квалификации специалистов и медицинских работников.

    «Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности», – заявил президент.

    Он подчеркнул, что такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг и повысит общий уровень медицинской помощи в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив-2» для протеза бедра, позволяющий ходить с естественной походкой.

    Тестировщик российского ИИ-протеза кисти Максим Емец продемонстрировал президенту России игру на гитаре.

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где выпускают высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне спецоперации на Украине.

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    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума по вопросам безопасности в НЦ «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале НЦ «Россия».

    В приветствии Владимир Путин напомнил о недавно прошедшем юбилее Победы в Великой Отечественной войне.

    «Празднование в Москве вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», – заявил Путин.

    «Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в Победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников», – отметил президент России.

    Путин отметил, что последние десятилетия в Восточной Европе и на Украине усилилась тенденция переписывания истории Второй мировой войны.

    «В Прибалтике, бывших социалистических государствах, на Украине с ростом националистических настроений начали героизироваться представители нацистских вооруженных формирований, сражавшихся против СССР на стороне Гитлера», – заявил президент.

    По его словам, страны Запада и США стараются приуменьшить роль СССР и представить его одним из виновников войны, чтобы оправдать разрушение послевоенного миропорядка.

    Российский президент также подчеркнул, что подходы Москвы к вопросам безопасности принципиальны и неизменны.

    «Мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран», – заявил президент.

    Кроме того, Путин отметил авторитет и значимость форума, выросшие за последние полтора десятилетия, он выразил уверенность в том, что насыщенная программа позволит обсудить перспективы создания новой архитектуры глобальной безопасности. Президент обратил особое внимание на широкий состав иностранных делегаций, особо выделив участие государств Глобального Юга и Востока, которые, по его словам, формируют «мировое большинство» и отстаивают суверенитет и право на развитие.

    Путин выразил уверенность, что международная встреча высоких представителей послужит выработке новых подходов к укреплению мира и стабильности, а также поможет развитию диалога на благо всех стран и народов.

    Форум, проходящий в Национальном центре «Россия», собрал представителей 130 делегаций из 110 стран, включая страны БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, а также Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ.

    Ранее стало известно, что представители Соединенных Штатов участвуют в XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая проходит в Москве.

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    28 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин рассказал о финансировании программы транспорта для инвалидов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о масштабной программе по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом, на что выделят 150 млрд рублей.

    На создание парка специализированного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья до 2030 года выделено 150 млрд рублей, передает ТАСС.

    Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту пояснил: «У нас в принципе запланировано на ближайшие годы на выделение специального транспорта, создание соответствующих условий для передвижения людей, которые в этом нуждаются, до 2030 года 150 млрд рублей. Рассчитываю, что ничего там сокращаться не будет. Будем эту программу осуществлять».

    Президент отметил, что отдельное внимание следует уделить развитию социального транспорта в целом. Он поручил проработать этот вопрос по линии Госсовета, чтобы инициатива продвигалась не только федеральным правительством, но и на других уровнях власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями. Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшей поддержки и развития адаптивного спорта.

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