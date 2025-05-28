Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Путин предложил создать единые центры протезно-ортопедической помощи
Путин предложил создать в России центры протезно-ортопедической помощи
Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единых центров организации протезно-ортопедической помощи, передает ТАСС.
По мнению главы государства, такие центры должны оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в протезах, а также обеспечивать единые стандарты качества в этой сфере.
Путин также отметил, что в законодательстве необходимо закрепить четкие требования к деятельности этих организаций, в частности по квалификации специалистов и медицинских работников.
«Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности», – заявил президент.
Он подчеркнул, что такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг и повысит общий уровень медицинской помощи в данной сфере.
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