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    США вступили в предвыборную гонку в Польше
    Киев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
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    Минобороны показало видео освобождения села Зеленое Поле в ДНР
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 20:25 • Новости дня

    Путин предложил создать единые центры протезно-ортопедической помощи

    Путин предложил создать в России центры протезно-ортопедической помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране единые центры для оказания протезно-ортопедической помощи и установить четкие требования к их работе.

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единых центров организации протезно-ортопедической помощи, передает ТАСС.

    По мнению главы государства, такие центры должны оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в протезах, а также обеспечивать единые стандарты качества в этой сфере.

    Путин также отметил, что в законодательстве необходимо закрепить четкие требования к деятельности этих организаций, в частности по квалификации специалистов и медицинских работников.

    «Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности», – заявил президент.

    Он подчеркнул, что такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг и повысит общий уровень медицинской помощи в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Великого Новгорода создали первый российский коленный модуль «Актив-2» для протеза бедра, позволяющий ходить с естественной походкой.

    Тестировщик российского ИИ-протеза кисти Максим Емец продемонстрировал президенту России игру на гитаре.

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где выпускают высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне спецоперации на Украине.

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    28 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении достигли такого уровня, что в строю осталось менее 20% личного состава.

    Около 80% личного состава 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины было уничтожено в результате продолжительных попыток удержать оборону на Южно-Донецком участке, передает ТАСС. В составе бригады находились боевики ряда террористических организаций, включая «Правый сектор» (запрещен в России).

    В российских силовых структурах отметили: «От 67-й бригады осталось менее 20%. Личный состав украинское командование уничтожило в бесконечных попытках удержать оборону на Южно-Донецком направлении».

    Также сообщается, что уцелевший после боев личный состав бригады считается небоеспособным и не способен продолжать полноценные военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы нанесли удары по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России

    Военный эксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России

    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В европейской части России должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины. Также необходимо наращивать удары по местам доставки и сборки украинских дронов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы уничтожили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над 14 регионами.

    «ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «При таких налетах все цели перехватить очень сложно, прорыв какого-то числа беспилотников обязательно будет. Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», – спрогнозировал эксперт, напомнив, что в этом году Украина планирует собрать несколько десятков тысяч дронов.

    «Помимо этого, России нужно активно наращивать производство средств ПВО, а также запускать всевозможные дополнительные курсы для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны», – считает собеседник.

    «Впрочем, самое главное – наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте. Это, на мой взгляд, самый эффективный способ противодействия», – указал эксперт.

    «Стоит отметить, что Киев атакует хаотично все объекты, до которых может дотянуться. Цель одна – создать панику в обществе. По задумке противника, это повлияет на позиции российской стороны в переговорах по урегулированию украинского кризиса», – резюмировал Кнутов.

    За минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram-канале. Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

    В Подмосковье ПВО отработала по целям в 12 муниципальных образованиях, было сбито 42 беспилотника, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. В Чехове повреждены три жилых дома – в селе Троицкое на улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Еще один дрон приземлился на парковку технопарка «Элма».

    В Брянской области взрыв повредил окна многоэтажки и шесть автомобилей. В белгородском селе Красная Поляна мужчина получил контузию при детонации беспилотника. Крупных разрушений и погибших при авианалете ВСУ нет. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как лишить Украину массового производства беспилотников.

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    28 мая 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны около Хотеня, Алексеевки, Бессаловки, Осоевки, Садков, Варачино, Хутора Красного и Александрии в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Эсхара, Волчанска, Волчанских Хуторов и Крейдянки в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Комаром, Новополем в ДНР, Гавриловкой в Днепропетровской области и Гуляйполем в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 165 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Двуречанского, Купянска, Новоосиново, Песчаного в Харьковской области и Кировска в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Миньковки, Берестока, Васюковки, Северска, Славянска, Серебрянки, Шевченко, Константиновки, Александро-Шультино, Дружковки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре бронемашины, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склады с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Степановки, Владимировки, Русина Яра, Гродовки, Яблоновки, Димитрова, Новоторецкого, Ульяновки, Петровского, Новосергеевки, Красноармейска и Новоэкономического в ДНР.

    При этом потери противника составили более 440 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины «Козак».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны около Каменского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Червоной Криницы в Запорожской области и Николаевки, Антоновки, Осокоровки в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР. За день до этого они освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, а ранее Романовку в ДНР.

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    28 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО

    Reuters: Путин потребовал письменный отказ Запада от расширения НАТО

    Стало известно о требовании России письменного отказа Запада от расширения НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов обсуждать прекращение боевых действий на Украине при условии получения письменных гарантий от Запада о прекращении расширения НАТО на восток, сообщает Reuters.

    Президент России Владимир Путин поставил условием прекращения боевых действий на Украине получение письменных гарантий от западных лидеров о прекращении расширения НАТО на восток и частичном снятии санкций с России, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом переговоров.

    Помимо этого Москва требует нейтрального статуса Украины, решения вопроса с замороженными российскими активами на Западе и защиты русскоязычного населения на Украине.

    После более чем двухчасового разговора с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что Россия согласилась работать с Украиной над меморандумом, который определит параметры мирного соглашения и сроки возможного прекращения огня. Сейчас российская сторона разрабатывает свой вариант меморандума, но срок его подготовки пока неизвестен. Киев и европейские государства обвиняют Москву в затягивании переговоров на фоне продвижения российских войск на востоке Украины.

    «Путин готов к миру, но не любой ценой», – подчеркнул один из высокопоставленных российских источников.

    Все три источника уточнили, что Москва требует письменных гарантий от ведущих западных стран о том, что расширение НАТО на восток – а значит, вступление Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик – исключается. Кроме того, по словам источников, если Путин не сможет добиться мира на своих условиях, он намерен демонстрировать европейцам и украинцам военными успехами, что «мир завтра будет еще более болезненным».

    В администрации президента Украины и штаб-квартире НАТО не ответили на запросы Reuters о комментарии. Официальные лица альянса ранее неоднократно заявляли, что не намерены менять политику «открытых дверей» под давлением России, а Украина настаивает на том, что Москва не должна иметь право вето на ее внешнеполитический выбор.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине.

    В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    28 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал» на уровне Cessna

    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Легкий самолет «Байкал» поступит на рынок по цене, сопоставимой с американской Cessna Grand Caravan, он уже нашел первых заказчиков, сообщил гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин.

    По его словам, стоимость самолета «Байкал» составит от 220 до 340 млн рублей, цена соответствует рынку и находится в диапазоне стоимости Cessna, передают «Ведомости».

    Лузгин пояснил, что с учетом курса рубля и стоимости комплектации «Байкал» будет дешевле конкурента с учетом логистики и доставки.

    По словам главы УЗГА, завод уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года.

    Он сообщил, что заключен твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов, из которых первые пять будут переданы в конце 2026 года, а оставшиеся пять – в 2027 году.

    Также заключены предварительные договоры с авиакомпаниями «Красавиа», «Аэросервис», Нарьян-Марским авиаотрядом и другими заказчиками.

    ЛМС-901 «Байкал» предназначен для замены советских Ан-2 на местных авиалиниях, включая маршруты на Дальнем Востоке. Самолет оснащается одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте самолета «Байкал» нашли решение сложившейся ситуации вокруг его производства. Трутнев назвал одной из главных причин приостановки производства отсутствие отечественного двигателя. Минпромторг подтвердил эффективность доработок конструкции самолета «Байкал».

    Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    28 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
    Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.

    Мединский заявил, что распространяемая мировыми агентствами новость, что ему якобы звонил Умеров по поводу Меморандума, который российская сторона якобы до сих пор не подготовила, передает РИА «Новости». «Мол, что-то русские не торопятся», – написал Мединский.

    Он пояснил, что на самом деле не министр обороны Украины Умеров звонил ему, а наоборот – именно он позвонил Умерову.

    В ходе разговора Мединский предложил точную дату и место для обмена меморандумами, а также выразил готовность начать предметное обсуждение всех пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня сразу же на месте.

    По словам Мединского, украинская сторона взяла паузу на совещание, которое, по его словам, затянулось. Он подчеркнул, что ожидает скорого подтверждения от Киева и готов лично встретиться с представителями Украины в обозначенные даты, чтобы работать ради долгосрочного мира и спасения жизней.

    Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (2)
    28 мая 2025, 03:46 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА на Россию

    Гутерриш осудил удары беспилотников ВСУ по гражданским объектам России

    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА на Россию
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил недопустимость атак на гражданскую инфраструктуру России украинскими беспилотниками, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь обеспокоен последствиями сообщений об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации. Нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные нападения, где бы они ни происходили», – приводятся слова Дюжаррика на сайте организации.

    Он напомнил, что Гутерриш призывал к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН.

    Напомним, с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации, сообщило Минобороны России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское оборонное ведомство доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    28 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху

    Лавров обвинил Германию в прямом вовлечении в украинский конфликт

    Лавров заявил о повторении Германией пути к своему краху
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России считает, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте и поддерживая идею поставок дальнобойного оружия Киеву.

    Заявление Сергея Лаврова прозвучало в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел России подчеркнул, что Германия сейчас прямо участвует в украинском конфликте, повторяя ошибки, которые уже приводили страну к краху в прошлом веке.

    Лавров подчеркнул: «Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие».

    Министр отметил, что Москва намерена тщательно проверять заявления немецких политиков о поставках и финансировании производства дальнобойных ракет на Украине. По его словам, и поставки, и поддержка производства такого оружия представляют собой нагнетание напряженности и свидетельствуют о прямом втягивании Германии в конфликт.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Ранее Мерц объявил о снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, что, по его словам, было согласовано несколькими западными странами уже несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву. Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»

    Трамп оценил участие Канады в системе «Золотым куполом» в 61 млрд долларов

    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

    «Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей дивной системы «Золотой купол», что это обойдется в 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией. Однако участие будет стоить ноль  долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он добавил, что Канада якобы уже рассматривает предложение.

    Трамп ранее подробно рассказывал о планах по созданию системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. По его словам, система будет готова к концу его президентского срока, однако технология с ракетами-перехватчиками космического базирования еще не проверена на практике.

    Общая стоимость проекта, по оценке Трампа, составит 175 млрд долларов, а для запуска инициативы Конгрессу предстоит выделить 25 млрд долларов. Вместе с тем Бюджетное управление Конгресса считает, что на полное развертывание космических перехватчиков потребуется до 542 млрд долларов на срок 20 лет, пишет Financial Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол». Однако замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет.

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    28 мая 2025, 07:45 • Новости дня
    Водолацкий заявил о слабых укреплениях ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, отсутствие мощных укрепрайонов у ВСУ в Днепропетровской области может облегчить продвижение российских войск.

    Как сообщает ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что российским военным будет проще продвигаться в Днепропетровской области из-за отсутствия мощных укрепленных районов у противника. Водолацкий отметил, что в течение последних шести месяцев ВСУ активизировали строительство окопов, опорных пунктов и дзотов, однако эти сооружения не сопоставимы по масштабам с фортификациями, которые создавались в Луганской и Донецкой народных республиках в течение десяти лет.

    «На территории Днепропетровской области таких мощных укрепрайонов они просто физически не смогут сделать. Населенные пункты там не будут так тяжело браться, как сегодня Часов Яр, к примеру, это немного упростит задачу нашим вооруженным силам», – заявил Водолацкий.

    Ранее, по данным силовых структур, ВСУ перебросили около батальона резервных сил из состава 67-й отдельной механизированной бригады для удержания обороны на границе ДНР и Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях и улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Ударами БПЛА в Днепре были уничтожены 20 боевиков ВСУ.

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    28 мая 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о 65-летних «добровольцах» в рядах ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    Колоссальные потери ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях заставляют выискивать невероятные способы пополнения редеющих рядов, в частности, на сумском направлении начали формировать боевые группы из пожилых мужчин 60-65 лет, рассказали бойца группировки «Север».

    «Сумские националисты пытаются сформировать боевые группы из мужчин 60-65 лет  для участия в боевых действиях на данном участке фронта, но испытывают дефицит и с «добровольцами», и с финансированием», – сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

    Бойцы группировки в течение 27 мая отразили две попытки противника просочиться в Курскую область. На Волчанском и Липцовском направлениях были  уничтожены четыре штурмгруппы с автомобильной техникой и два артрасчета ВСУ.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись на 110 метров в Волчанске, где зачистили семь домовладений. За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление Черновицкий погранотряд (31-й погранотряд), который прежде ловил уклонистов на границе с Молдавией.

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